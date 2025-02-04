大S去世｜黃偉文東京貼文疑多謝大S救命　被網民轟抽水後急刪Tag

台灣女星徐熙媛（大S）前日（2月2日）因流感併發肺炎，在日本驟然離世，終年年48歲。由於消息突然，死訊震驚華人社區，人們也深深感受到流感原來不容忽視。台灣有醫護人員透露，診所電話響不停，自從得知大S因流感病逝後，很多民眾登記接種流感疫苗等等，大家都一下子非常注意這個問題。

台灣女星徐熙媛（大S）因流感併發肺炎，在日本驟然離世。（IG圖片）

而填詞人黃偉文昨日就分享一張搭飛機往東京的機艙相，他原本是想講洗手間門上寫著「請拉」，他說幸好看得懂英文「Pull」，「不然不知道『請拉』的是門？還是屎？」不過他的幾句Hashtag就引起爭議，被指「攞景」，他說：「#本來還幻想沒有那麼嚴重本來還心存一點僥倖現在當然決定未來幾天在東京都戴口罩 #全家人都會戴口罩 #也許是素不相識的妳救了我一家 #謝謝 」

黃偉文的貼文引起爭議，網民認為她抽大S水。（IG@concertyy）

網民認為他的Hashtag中，「素不相識的妳」是指大S，覺得他雖然多謝對方，但看起來十分涼薄。（IG@concertyy）

網民就認為她說的「素不相識的妳」是指大S，並且有抽水之嫌，斥他涼薄，並在其貼文下留言：「其實你可以唔戴 無人想用條命嚟救你」、「做人不要抽水，她有得罪你？黃生」、「你的『謝謝』帶刺」、「點解啲tag可以難聽過粗口 唔識講嘢不如收下把口 #謝謝」、「素不相識唔係你把口咁臭嘅理由」，也有人仿照他的Hashtag寫下：「#也許是素不相識的你有意無意地傷害了別人」黃偉文其後把貼文的Hashtag刪去，改成「#要提自己多吸收維他命C」之後亦再上載了在東京街頭的照片，表示：「趁夜深條街冇人除一除口罩影一張」

有網民留言批評黃偉文。（IG@concertyy）

有網民留言批評黃偉文。（IG@concertyy）

有網民留言批評黃偉文。（IG@concertyy）

有網民留言批評黃偉文。（IG@concertyy）