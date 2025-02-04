大S去世丨被網民揭拒東京求醫內幕　急症紀錄血氧降至89%堅持出院

台灣藝人徐熙媛（大S）日前（2日）在日本旅遊期間因流感併發肺炎逝世，終年48歲。外界對於大S生前的病況相當好奇，紛紛討論為什麼突患甲病短短四日就已經離世，而最近有網民在社交網站轉載疑似町立醫院急診科紀錄，之後又有另一位網民在小紅書分享，聲稱大S一家在當地旅遊的導遊與朋友的截圖。

台灣藝人徐熙媛（大S）日前（2日）在日本旅遊期間因流感併發肺炎逝世，終年48歲。（張祖銘攝）

被網民揭拒東京求醫內幕

網民轉述疑似町立醫院急診科紀錄顯示：「病人血氧飽和度已降至89%，肺部出現明顯濕囉音。在註射退燒針劑後，患者執意返回旅館觀察。上午10時，醫療團隊建議轉診至東京綜合醫院，卻因回程機票已定遭婉拒。下午回程途中，大S突然呼吸驟停，急折返最近的社區診所。此刻CT影像顯示雙肺已呈現白肺狀態。2日凌晨宣告不治。」

網民轉述疑似大S町立醫院急診科紀錄顯示。（網上截圖）

網上流傳帶隊導遊與好友聊天對話

至於有關聲稱大S一家，在當地旅遊的導遊與朋友的截圖的對話內容，提及大S於年初一（1月29日）抵達日本的病況，對方指大S到達日本當天已經出現咳嗽和哮喘，之後他們一家去到了當地浸溫泉，之後大S的身體更加出現不適的情況，連續兩日沒有離開旅館，而直到上月（31日）晚上病情惡化要送院求醫，不過並沒有選擇留院，反而是在半夜返回飯店。隔天（1日）導遊就帶領大S一家人去到下邊兒箱根就回都內（東京都）。」

有關聲稱大S一家在當地旅遊的導遊與朋友的截圖的對話內容。（網上截圖）

疑似導遊身份的人另揭大S當時去到了小醫院求醫，但查不出病因，並繼續指：「然後又給介紹個大醫院，說是甲流兒（甲型流感）。嗯，給開的藥，然後就完事兒。」根據截圖的對話，大S選擇在箱根大醫院取了藥後，就回了東京都，之後直到（2日）凌晨身體突然不適又去到醫院求醫，可惜直到早上7點不幸離世。從對話中可看見，該名導遊指出若果大S選擇馬上回到東京求醫，沒有耽誤病情的話，就應該沒事了！

疑似導遊身份的人另揭大S當時去到了小醫院求醫，但查不出病因。（網上截圖）