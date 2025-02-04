《粵劇特朗普》加入特朗普遇刺劇情　 特首「李家超」都有現身

一連三日四場《粵劇特朗普》日前在新光戲院圓滿完成演出，今次這個為新版本，原著李居明緊貼時事，將早前美國總統特朗普於競選期間遇刺這件轟動世界事件，特意寫入劇本中並首度搬上香港粵劇舞台，而同台出現的還有香港特首李家超暨三位局長，場面更為熱鬧哄動，成為新春期間最受矚目、最多話題，又最受中外傳媒爭相報道，好奇這到底是一齣什麼粵劇呢？

《粵劇特朗普》。(公關提供)

《粵劇特朗普》。(公關提供)

特朗普遇刺轟動全球，李居明以此一事件來龍去脈創作的《粵劇特朗普》，大年初四起公演三日四場，用粵劇特有方式和手法表達出來，大受歡迎，反應熱烈，場場爆滿，一票難求，因劇情結合目前國際形勢和香港發展，既有美國總統又有香港特首，觀眾看得開心又頂癮，感覺好特別又新穎，更非常刺激，將粵劇地位提升，成為國際輿論焦點話題，被譽為一套非常紥實的時事粵劇。

《粵劇特朗普》。(公關提供)

一眾演員在新光戲院後台合照留念。(公關提供)

此劇受到觀眾熱烈歡迎，其實亦是意料中事，李居明以嘻笑怒駡風格，既現實又誇張的塑造特朗普，令觀眾捧腹大笑之餘，亦更對中美之間長達數十年的交鋒有更深入透徹的了解。李大師每場均親自到觀眾席謝票，掀起全場熱潮，更令很多第一次入場觀看粵劇的年輕觀眾拍案叫絕，對香港粵劇、新光粵劇、李居明粵剧刮目相看！

《粵劇特朗普》。(公關提供)

一眾演員在新光戲院後台合照留念 。(公關提供)

特朗普再由大老倌龍貫天演繹，經李居明大膽創造特朗普（又譯作川普）來一個孖生兄弟川普，令旭哥有更大的發揮空間，將兩個因成長背景㢠異而截然不同的兩兄弟，交替出場製造矛盾衝突效果，演繹得入型入格，尤其是劇中展出了特朗普兩度遇刺的場面，孖生兄弟引發起真真假假美國總統，非常出位亦笑料爆燈。旭哥特別提到特朗普首度中彈，子彈擦過耳朵，在眾人包圍中堅持高舉拳頭展示英雄一面，旭哥自己設計手執子彈以示無懼刺殺⋯⋯此場演出大受觀眾歡迎，傳媒廣泛報道，尤其外媒對此安排深感折服。旭哥笑言李大師的創作看似匪夷所思，但又合情合理，這一幕巧妙的「遇剌」的場景，真的出奇不已卻又風趣幽默，旭哥演來亦大呼過癮，形容是個人演藝生涯一大挑戰。

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