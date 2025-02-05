大S去世｜張穎穎發文譴責舊愛汪小菲：大S所有苦難都是汪小菲帶來

大S徐熙媛2月3日突然傳出死訊，當日小S徐熙娣親自證實大S因得了流感併發肺炎不幸離世，終年48歲，消息震驚華人娛樂圈。大S與現任丈夫韓星具俊曄結婚近3年，韓網對她病逝的噩耗亦高度關注。大S前夫汪小菲對於前妻突然病逝表現得極度悲痛，汪小菲急忙攜新婚妻子馬筱梅（Mandy）由泰國飛台，當他見到媒體後，即眼眶泛紅，雙手合十，90度鞠躬說：「請你們多說她一些好話。」又指「熙媛是我的家人」。汪小菲更在大S的一條短片下留言「老婆，我好想你」，其後改為「我好想你」，地標顯示為中國台灣，但留言之後已刪走。

汪小菲和大S最後離婚收場。

徐熙媛（大S）於2025年2月2日在日本旅遊期間因流感併發肺炎逝世，終年48歲。（張祖銘攝）

台灣藝人徐熙媛（大S）於2025年2月2日在日本旅遊期間因流感併發肺炎逝世，終年48歲。（張祖銘攝）

汪小菲留言。(網上截圖)

汪小菲留言。(網上截圖)

汪小菲在大S離世後表現出一副深情的模樣，然而他的舊愛張穎穎卻發文譴責他。汪小菲與大S離婚後曾與張穎穎拍拖，昨晚張穎穎於微博發千字長文譴責前度汪小菲，雖然並沒有開名，全程以她和他來陳述，但根據所說的內容，一看就知道文中的「她」就是大S，「他」就是汪小菲。張穎穎千字文全文內容如下：

她為了他結婚生子從吃素變吃肉。

她為了他事業站台借錢全力支持他。

她為了他拼死湊成了兒女雙全。

她因為生孩子身材走樣被他罵是海狗。

她因為多吃幾口飯就被陰暗的眼神盯著導致她不敢多吃一口飯。

她因為流產完都沒坐月子就為了陪他參加個節目，還被罵的狗血淋頭。

她拖著疲憊的身體去參加葬禮，因聚光燈太過閃耀，被他的母親造謠穿透視裝。

她鼻炎出血受不了北京的棉絮，而最愛的他每天打開窗戶呼吸棉絮，還問她為何不喜歡？

即便這樣她也寧願在北京陪他，最後身體實在扛不住回到台灣，卻被他和他的家人網暴她是台獨。可她明明之前一直說自己是山東人啊。

她離婚之後不再回應他家任何惡意，想要過好自己的生活，可他們卻不斷打擾她，用她創造流量及財富，吸人血吃人肉。

她最後的時光很難過都是家人現任陪伴在左右，可她的家人和現任卻一直被造謠污蔑。

她受到的所有傷害都是他帶來的，最後網友美化說如果他還在身邊一定可以救回來，可是，她的身體因為誰變得那麽差？

那麽，再說說他。

他明知她身體極度不好卻讓她連懷四胎。

他戲弄的說她懷孕躺在沙發上像只海狗。

他在孕期毆打她和她親愛的妹妹和朋友。

他向她借錢不還，還引導輿論網暴她。

他不斷消費她的明星身份給自己牟利。

他艷遇不斷，演戲不斷。

他任由自己的母親網暴污蔑抹黑她。

他跑到她家樓下公安局癲狂發瘋的親自舉報她。

他愛她卻剛流產不讓坐月子就為了陪他錄制節目。他比她更想當一個明星。

他救她倆次被反覆拿出來說，可為誰生的孩子幾次命差點都沒了？

他和他家不斷引導網友網暴她自己和她敬愛的媽媽和她親愛的妹妹。

他給她不斷洗腦：“你媽媽愛財如命錢不能交付於她，你妹妹嫉妒你美貌學識，會害你。”可她們才是真真實實的一家人啊。

一家人怎麽會害一家人？是他的自卑與自負。他希望她身邊空無一人只有他，他可以隨意擺弄和侮辱。

他比她更愛聚光燈的閃耀。

沒有他就沒有這些苦難。

她是一個那麽高傲的女孩，過去三年被他和他的母親像被扒光了衣服沒有任何尊嚴的被造謠污蔑。現如今，一群人又開始幻想他多麽的愛她，一群人因為他換幾次頭像就開始美化他，一群人因為他像拍傷感mv一樣的雨中漫步竟然心疼這個男人。這個世界多麽的可笑。

他拿她的離世給他立人設。

這就是所有人眼中的愛。

實則，所有的苦難都是他帶來的。

傷害她最深的人竟然飛速漲粉。

深愛她的家人朋友沒有一個公開露面，而傷她最深的他已經演了一出又一出的苦情戲。

他在她死後說：老婆我想你。致現任何地？傷害了前妻又再次傷害了現任。

她走了，她最愛的家人依然在接受大型網暴。

世界就是一整個巨大的愛男。

難過了倆天，看到雨中漫步，看到百試百靈的深情人設。著實笑了。

我說的僅僅是新聞都可以搜到的，搜不到的我就不多言了。如果不是你們頂我的熱搜，我會忍著不說一句話。

張穎穎的野餐照。（微博截圖）

張穎穎。（張穎穎微博圖片）

張穎穎同學爆出她曾被男人包養。（張穎穎微博圖片）

台娛記葛斯齊曾爆出汪小菲在婚內與張穎穎的親密照。（Facebook@葛斯齊）

汪小菲（後）、張穎穎現身重慶火鍋店，腳上穿著情侶鞋。（微博@會火）

張穎穎道出了一些客觀並已被傳媒報道過的的事實，為大S抱不平，直指汪小菲「他拿她的離世給他立人設。這就是所有人眼中的愛。實則，所有的苦難都是他帶來的。傷害她最深的人竟然飛速漲粉。深愛她的家人朋友沒有一個公開露面，而傷她最深的他已經演了一出又一出的苦情戲。」串爆汪小菲惺惺作態。帖文惹來網民熱議，已有逾2萬個留言，且登上微博熱搜。大批網民都留言力挺張穎穎，加入斥責汪小菲。張穎穎亦有留言回應網民，對於當日為什麼會跟汪小菲一起，她直言：「我這個性格除了被騙還能是什麼！他的嘴廣大網友都能被騙的團團轉。」

張穎穎發文譴責汪小菲原文。(微博截圖)

張穎穎發文譴責汪小菲原文。(微博截圖)

張穎穎發文譴責汪小菲原文。(微博截圖)

張穎穎留發文譴責汪小菲登熱搜。(微博圖片)

張穎穎留言回覆網民。(微博圖片)

張穎穎留言回覆網民。(微博圖片)