大S去世｜具俊曄與友人通話內容曝光　情緒崩潰痛哭恐承受不住

大S徐熙媛2月3日突然傳出死訊，當日小S徐熙娣親自證實大S因得了流感併發肺炎不幸離世，終年48歲，消息震驚華人娛樂圈。大S與現任丈夫韓星具俊曄結婚近3年，韓網對她病逝的噩耗亦高度關注。大S的好友賈永婕在FB憶述趕往見大S最後一面情况：「怎麼哭都喚不醒沉睡的你。最終歐巴（具俊曄）深深的一吻，深情的與你道別，歐巴的哭聲我們的心都碎了。」足證具俊曄因為大S的離世感到十分悲痛，有具俊曄的好友更是擔心他承受不住。

具俊曄與大S的甜蜜照 (圖：tvN)

有網友挖出大S與具俊曄的今昔對比照。（微博圖片）

有網友挖出大S與具俊曄的今昔對比照。（微博圖片）

大S的死訊傳出後，曾有韓國媒體向大S老公具俊曄求實，他當時親口證實了太太的死訊，並直言自己狀况「我不太好」。具俊曄酷龍隊友姜元來太太老婆金鬆更透露，平時與具俊曄聯絡，對方很快回信息，但這次找他卻長時間未讀未回，直到深夜才聯絡上，又透露他通話直到最後，還是不斷呼喚著「熙媛…熙媛…」。

大S具俊曄受訪片段截圖（翻攝自Youtube@VOGUE Taiwan）

大S具俊曄受訪片段截圖（翻攝自Youtube@VOGUE Taiwan）

南韓知名服裝設計師李相奉（이상봉）亦在IG將和具俊曄私下對話曝光，擔心性格脆弱的他，恐難以承受突如其來的喪妻之痛。李相奉發文表示當看到大S在日本病逝的消息後，原本以為是假新聞，因此立刻傳訊息及致電給具俊曄求證。他問道：「加油，這是真的嗎？現在沒事了嗎？」但具俊曄並未有即時回覆，直到深夜才回傳訊息，表示看到訊息已經很晚了，並回覆對方說：「我盡力了」，李相奉即替他打氣說：「俊曄加油，願徐熙媛安息。」李相奉坦言很擔心具俊曄的狀況，因為他脆弱細膩的性格，現在應該太衝擊至快瘋了，一想到具俊曄未來將面臨的痛苦，除了叫他振作已不知可以怎樣安慰他。

李相奉（이상봉）在IG將和具俊曄私下對話曝光。(IG截圖)

酷龍隊友姜元來老婆金鬆發文透露與具俊曄對話內容。(網上截圖)

大S與具俊曄十分恩愛。(IG圖片)