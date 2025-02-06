大S去世｜具俊曄發聲曝遺產去向　轟汪小菲惡魔：裝淒涼淋雨亂跑

台灣女星徐熙媛（大S）前日（2月2日）因流感併發肺炎，在日本驟然離世，終年48歲。她與初戀韓星具俊曄當年因公司反對而分手，幾年前大S與汪小菲離婚，二人火速重逢閃婚，網民都視之為童話，並感受到具俊曄非常寵妻，而大S在這段婚姻中亦明顯比之前快樂。然而，在二人結婚三周年前夕，大S不幸離世，具的悲痛心情難以想像，連日來保持沉默，專心打點後事。

大S與初戀具俊曄重逢，網民為二人這個童話感到幸福，誰知如今卻天人永隔。（IG@voguetaiwan）

具俊曄非常寵妻，大家都說大S在這段婚姻中明顯比與汪小菲的婚姻幸福。（IG@ hsushiyuan）

相反，汪小菲則顯得非常高調，在機場哭紅了眼，冒雨直奔大S寓所，當自己MV男主角等等。而在今日（6日）晚上，具俊曄首度發聲，以黑圖配合中文及韓文發文，全文如下：

汪小菲連日相當高調，扮情深，其行為遭小S及具俊曄炮轟。（資料圖片）

首先為了哀悼熙媛的大家 表達我真心的謝意



目前我在經歷無法語言形容的悲傷和痛苦 這是超越所想像中的斷腸似的時間來比喻 沒力氣說什麼 也不想說



可是我們還在處於喪失和哀悼的時間中 有些人像惡魔般批評我們一家人 也損害我的愛



有位裝很淒涼的淋雨亂跑 有些人故意損害我們家族的形象 亂發關於保險和金錢的假新聞 這導致我們的傷口



這時候 我不得不在想，這世界上真的有這麼壞的人



求求什麼都不要做 只讓我們的熙媛平安安息吧



懇切的拜託



還有 我要講熙媛留下來的寶貴的遺產



所有的遺產 熙媛在生前為了保護她最愛的家族 用心血換來的 所以我會把我所有的權利都讓給熙媛的媽媽



關於孩子們 我不要讓任何惡人接觸孩子們 都透過律師用法律措施讓他們安全的成長到成人



我跟熙媛在一起的時間 沒辦法以世界上任何東西來代替 珍貴又價值的禮物



我要保護熙媛最愛的那全部 這就是我最後該做的事情



再次深深的感謝哀悼我們熙媛的每一位



熙媛永遠的愛 俊俊 敬上



具俊曄以斷腸形容此刻心情：「目前我在經歷無法語言形容的悲傷和痛苦 這是超越所想像中的斷腸似的時間來比喻 」。（Ig@djkoo）