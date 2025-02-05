痞子無間道｜麥美恩被追問與許文軒緋聞關係　以10字終極回應

麥美恩今日（5日）出席新劇《痞子無間道》宣傳活動，她接受訪問大談新劇角色：「今次係全新嘅故仔，今次做衙門高級嘅捕快，同埋監製俾我演出不擇手段，好惡完全唔驚任何男人嘅女捕快。」她繼續指從來也沒有看過自己凶惡的一面，並表示：「今次同曹永廉又有對手戲，就做對敵。」

麥美恩今日（5日）出席新劇《痞子無間道》宣傳活動。（梁碧玲攝）

麥美恩以10字回應與許文軒緋聞關係

講到較早前在台慶預告有好消息宣佈，她表示：「冇啦，嗰陣應承咗，我哋有口齒嘅，如果許文軒喺萬千嗰度攞獎攞最佳男主持，我有下半生嘅消息要公布，但佢攞唔到獎，我個人有口齒。」

講到過幾日將接近情人節怎樣度過，她笑說：「等緊電話，等緊約，等人約。（有人約？）但我未得閒覆。」至於是否很多追求者，她直言：「我不嬲都唔吝嗇追求者嘅數目，希望大家情人節喺蘭桂坊見到我出現，證明有人約。」被問到與許文軒的緋聞，她表示：「其實我從來都冇承認過。」再追問是否會連累許文軒，她回答：「佢累我定係我累佢？總之新一年大家就宣布各自精彩。最緊要一齊搵錢，希望佢繼續努力！」至於所謂的秘密是否要許文軒奪獎才會公布，她坦言：「理論上係嘅，根據個邏輯係要等佢攞獎先會宣布。」

麥美恩自爆有追求者。（梁碧玲攝）