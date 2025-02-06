港姐冠軍富商老公上載肺炎重病照　雙頰凹陷發白體重7日急跌10KG

1997年港姐冠軍翁嘉穗老公，海馬牌床褥創辦人兼七海化工集團主席鄔友正，近年頻頻於社交網撰文分享所思所想，更一度因直率發言激嬲翁嘉穗，幸而兩公婆床頭打交床尾和，和好如初後，一家四口還趁聖誕節假期去了親子遊樂享天倫，而鄔友正亦獲准繼續寫文，一嘗做才子的滋味。近日鄔友正卻突然上載重病照，狀況極為嚇人！

翁嘉穗（Virginia）與富商鄔友正轉眼結婚逾廿載。（IG：@kashuivirginia）

現正處於流感高峰期，加上溫度急跌，令不少人更關注身體健康。鄔友正日前於社交網分享肺炎病重照，相中鄔友正半閉雙眼躺在病床上，雙頰凹陷、嘴唇發白、眼睛浮腫，相當嚇人。鄔友正又上載打針輸液照片，更發燒至39度，病情嚴重。

翁嘉穗與老公鄔友正慶祝結婚26周年。(IG圖片)

鄔友正發文指，原來這是他兩年半前患肺炎的照片。他指當時疫情期間由香港回內地，沒有打肺炎針，加上過度運動，不幸患上肺炎。鄔友正指，當時一開始發燒只自己食藥，沒有睇醫生，怎料病況加劇，他憶述：「食咗好多panadol，仍然有39度，開始感覺不妙，而且咳嗽好厲害，但仍然心存僥倖，冇去睇醫生！到晚上，我實在好痛苦，又發高燒，又狂咳嗽，又不斷流鼻水」。

後來鄔友正聽從助手醫生老公的建議，在深圳飛車睇醫生，到醫院後鄔友正仍輕視病情，他說：「當時我還不知道事態嚴重，堅持返酒店，叫醫生給我服食抗生素，不肯留醫！」病情再度急轉直下，鄔友正在家庭醫生的勸說下，終於再度前往醫院吊抗生素及食抗生素，7天體重直插10.5KG，由69KG急降至58.5KG，幸而最後痊癒了。

鄔友正上載重病照片，當時病況嚴重。（小紅書）

輸液。（小紅書）

重病不起。（小紅書）

重病不起。（小紅書）

好嚴重。（小紅書）

好嚴重。（小紅書）

發燒到39度。（小紅書）

鄔友正自爆當時沒有打肺炎針。（小紅書）

幸而最後痊癒了。（小紅書）

鄔友正發文分享患肺炎經歷。（小紅書）

鄔友正指原輕視病情，怎料原來是肺炎。（小紅書）