劉溫馨孖男友龐景峰情侶檔拍ViuTV節目　親揭效力TVB離巢真正原因

現年34歲的劉溫馨（Virginia）曾經效力TVB十年，並於去年正式離巢，她昨日（5日）與男朋友龐景峰出席ViuTV全新真人秀節目《大力情人》記者會，她接受《香港01》 親揭離巢TVB真正原因：「離開係因為我完咗合約，合約嘅時間已經到咗！我嚟咗公司已經攞到老人金牌(10年服務獎)，係時候要換一個新嘅環境出嚟自己闖，唔好留喺一個溫室裏面。」

劉溫馨昨日（5日）與男朋友龐景峰出席ViuTV全新真人秀節目《大力情人》記者會。（葉志明攝）

當年憑《白色強人II》角色角逐「最佳女配角」

講到當年有否失落沒有得到萬千獎項，她表示：「我都有拍攝《白色強人II》嘅角色，有提名最佳女配角都好感恩，好多謝公司俾機會，獎項嘅嘢冇咁容易嘅，當時都係天時地利人和，都有好多因素。」講到較早前曾志偉回應「續約換獎一事」，她說：「呢一樣嘢就唔係好清楚，我冇試過入圍最尾嘅五強，所以我都唔知係點樣嘅一回事。公司嘅嘢我都答唔到。」

劉溫馨效力TVB時期事業高峰曾入圍萬千最佳女配角。（梁碧玲攝）

傳遭龐景峰母親郭秀雲棒打鴛鴦

被問到有傳遭龐景峰母親郭秀雲棒打鴛鴦，甚至不看好二人的戀情一事，龐景峰接受《香港01》 訪問表示：「其實我都好想知，直到而家佢哋兩個都未見面。」談及未見面的原因，他們異口同聲表示：「我哋兩個都忙緊。」龐景峰則回應：「返到屋企嘅時候我都要瞓覺同埋放狗，但係佢哋兩個未正式見過大家，但係認識大家，好似有一次我出席節目表演嘅時候大家都見過，見過一次。」劉溫馨則強調：「冇正式見面。」再追問龐景峰母親對女友的印象，他直言：「我都好想知。」被問到會否相約食飯，劉溫馨則表示：「我今年連屋企人都未見過，我哋工作第一。」

有傳遭龐景峰母親郭秀雲棒打鴛鴦，甚至不看好與劉溫馨的戀情。（梁碧玲攝）

龐景峰指母親郭秀雲與劉溫馨只有一面之緣，未有正式食飯。（葉志明攝）