𡃁妹李綺雯自爆大隻男友四年前求婚　親解至今仍未正式結婚原因

李綺雯昨日（5日）與男朋友梁愷傑（Ocean）出席ViuTV全新真人秀節目《大力情人》記者會，李綺雯接受《香港01》 訪問自爆因拍攝而受傷：「因為拍呢個節目叫咗兩次白車，入咗兩次醫院，第一次叫白車就係我生日嗰日，第二次就係節目嘅尾聲，而家都仲痛有睇緊醫生，原因就一言難盡，大家一定要睇個節目。」

李綺雯昨日（5日）與男朋友梁愷傑（Ocean）出席ViuTV全新真人秀節目《大力情人》記者會。（葉志明攝）

李綺雯自爆男友Ocean四年前求婚

講到於2021年曾經在社交網站透露男友已經求婚，至今婚禮的進展，她表示：「係呀，求咗婚㗎啦！」Ocean則搶答：「婚禮幾時進行？我都想知。」李綺雯笑言：「我好似曾經有諗過本身就諗住今年一月和二月嘅時候就結婚，曾經有諗過去清邁影婚紗相，曾經就諗過今年行埋禮。」

李綺雯曾經有諗過今年一月和二月嘅時候結婚。（葉志明攝）

親解至今仍未正式結婚原因

Ocean則解釋：「因為中途發生過好多事，工作同埋突然其來發生嘅嘢，本身想搞婚禮都不斷延遲，反而係我不停追問幾時結婚，但佢成日都敷衍答我，就話你搞啦你搞啦！我就真係唔敢搞啦！」至於拜年的時候屋企人會否催婚，他們異口同聲表示：「咁又冇喎！」李綺雯：「邊個夠膽啊？淨係話唔再派利是俾我。」提到結婚的地點考慮在哪裏進行，Ocean則表示：「香港。」李綺雯直言有考慮海外結婚，並表示：「如果要安排親朋戚友嘅住處同埋自己嘅住處好似有啲攰，可能淨係簽紙。」

李綺雯直言有考慮海外結婚。（葉志明攝）