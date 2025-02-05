俞明睡夢中離世享年100歲 《歡樂今宵》鬼馬笑匠是李小龍堂姐夫
撰文：程嵐風
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40年代經典粵語片笑匠、年稱「俞明叔」的俞明昨日（4日）離世，享年100歲。俞明叔的女兒在社交平台發文寫道：「年初七早上，爸爸睡夢中安詳離世，永遠懷念」。
俞明叔是李小龍堂姐李秋鑽的丈夫，即李小龍的堂姐夫。俞明叔早已淡出幕前，退休享兒女福，近年他的女兒也會將父親的照片分享至Facebook，俞明叔已榮升做太公，四代同堂，兒孫們不時會陪伴左右，過時過節更會一起慶祝，十分之孝順。
俞明原名阮耀麟，1948年就經由電影導演兼演員胞兄俞亮介紹入行，在「華僑」、「大成」、「麗士」等電影公司，參演過數以百計的粵語片，從影初期他多飾演如登徒浪子、師爺、奸臣、飛仔、歹徒等反派角色，後期就較多飾演諧角一類的搞笑角色，其中較有名的有《黃飛鴻》電影系列（1949年）、《受薪姑爺》（1965年）、《老夫子三救傻仔明 》（1966年）、《飛哥跌落坑渠》（1967年）、《五月的紅唇》（1968年）和 《青春戀歌》（1968年） 等。1970年，受到監製蔡和平邀請，俞明叔也成為了無綫節目《歡樂今宵》長駐藝員。雖然俞明叔從影數十載都未做過主角，但也是位不可或缺的綠葉，堪稱「經典粵語片笑匠」。