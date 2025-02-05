俞明睡夢中離世享年100歲　《歡樂今宵》鬼馬笑匠是李小龍堂姐夫

40年代經典粵語片笑匠、年稱「俞明叔」的俞明昨日（4日）離世，享年100歲。俞明叔的女兒在社交平台發文寫道：「年初七早上，爸爸睡夢中安詳離世，永遠懷念」。

俞明叔的笑匠形象深入民心。（網上圖片）

俞明的女兒發文公告父親離世消息。

俞明叔是李小龍堂姐李秋鑽的丈夫，即李小龍的堂姐夫。俞明叔早已淡出幕前，退休享兒女福，近年他的女兒也會將父親的照片分享至Facebook，俞明叔已榮升做太公，四代同堂，兒孫們不時會陪伴左右，過時過節更會一起慶祝，十分之孝順。

俞明叔兒孫滿堂，好幸福。（網上圖片）

俞明叔96歲時，一家人與他合照。（網上圖片）

俞明叔是李小龍堂姐李秋鑽的丈夫，即李小龍的堂姐夫。（網上圖片）

俞明年初七睡夢中離世，享年100歲。（facebook圖片）

俞明叔係100歲人瑞。（facebook圖片）

俞明年初七睡夢中離世，享年100歲。（facebook圖片）

俞明原名阮耀麟，1948年就經由電影導演兼演員胞兄俞亮介紹入行，在「華僑」、「大成」、「麗士」等電影公司，參演過數以百計的粵語片，從影初期他多飾演如登徒浪子、師爺、奸臣、飛仔、歹徒等反派角色，後期就較多飾演諧角一類的搞笑角色，其中較有名的有《黃飛鴻》電影系列（1949年）、《受薪姑爺》（1965年）、《老夫子三救傻仔明 》（1966年）、《飛哥跌落坑渠》（1967年）、《五月的紅唇》（1968年）和 《青春戀歌》（1968年） 等。1970年，受到監製蔡和平邀請，俞明叔也成為了無綫節目《歡樂今宵》長駐藝員。雖然俞明叔從影數十載都未做過主角，但也是位不可或缺的綠葉，堪稱「經典粵語片笑匠」。

俞明係粵語片笑匠。（影片截圖）

俞明係粵語片年代笑匠。（影片截圖）

1966年，俞明叔演出親上加親 (1966)。

俞明叔有份演出《特警 '90 III- 明日天涯》。（影片截圖）

俞明叔曾演出《情天霹靂之下集大結局》。（影片截圖）

《鹿鼎記》。（影片截圖）

俞明叔在《吉星拱照》飾演周潤發的下屬。（影片截圖）

《叠影驚情》。（影片截圖）