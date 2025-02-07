三金男配角舊片出土曝光政協身分　當年入TVB月薪僅三千窮到賣車

現年55歲的譚耀文，最近相隔多年重返無綫，伙拍視后佘詩曼拍攝新劇《正義女神Themis》，令人期待。譚耀文好戲無庸置疑，先是在1999年憑電影《野獸刑警》奪得《香港電影金像獎》和《香港電影金紫荊獎》的「最佳男配角」，之後2001年再憑電影《野獸之瞳》勇奪《金馬獎》的「最佳男配角」，演技獲得肯定。而近年譚耀文在電影《紮職》中的對白：「我收咗火啫，唔係收咗皮呀！」、「我恆字耀文聽過未呀？鍾意可以加個哥字！」「人要惡過車！」更成為網民金句，吸納不少新粉絲。但最近有網民發現原來阿譚還有個厲害身分，究竟是什麼？

譚耀文先後奪得《香港電影金像獎》、《香港電影金紫荊獎》和台灣《金馬獎》的「最佳男配角」，成為「三金男配」。（視覺中國）

《野獸刑警》中，譚耀文飾演的「撳釘華」都算港產片中的十大歹角之一。（電影截圖）

譚耀文在電影《紮職》中的對白：「我收咗火啫，唔係收咗皮呀！」、「我恆字耀文聽過未呀？鍾意可以加個哥字！」、「人要惡過車！」更成為網民金句。（劇照）

除了演戲外，譚耀文早前重拾歌手身分，相隔18年再次推出新歌，令不少新一代網民驚訝「原來譚耀文識唱歌架？」其實譚耀文是參加新秀入行，當年更撼贏鄭秀文奪冠，其後成為梅艷芳第二位入室徒弟，相當威水。不少新粉絲好奇偶像還有什麼厲害之處，紛紛上網搜尋舊片來溫故知新，當中還揭開了譚耀文的政協身分。

譚耀文1988年於新秀奪冠入行，台風十足，自此展開星途。（電視截圖）

雖然是梅艷芳第二位入室徒弟，但譚耀文歌唱事業發展一般。（facebook：譚耀文 Patrick Tam）

譚耀文早前重拾歌手身分，推出新歌。（資料圖片）

片段約兩年前，譚耀文一身正裝打扮出席「中國人民政治協商會議懷集縣第十一屆委員會第三次會議」，他以「政協懷集縣委員」身分用廣東話接受訪問，譚耀文表示：「因為自己公眾人物啦，所以希望籍著自己公眾人物嘅一啲小小號召力，可以去做多啲關心社會嘅活動、慈善，推動一啲經濟嘅活動，希望可以有機會為懷集各方面嘅發展出一份力。」有網民幽默留言說：「真正的紮職」、「沒想到當年耀文哥插的是黨旗」、「耀文哥看來幫懷集先掃兩條街再插支旗」。

譚耀文出席「中國人民政治協商會議懷集縣第十一屆委員會第三次會議」的片段出土。（抖音截圖）

以「政協懷集縣委員」身分用廣東話接受訪問。（抖音截圖）

譚耀文希望籍著自己公眾人物嘅一啲小小號召力，可以去做多啲關心社會嘅活動、慈善，推動一啲經濟嘅活動。（抖音截圖）

有網民講笑：「真正的紮職。」（抖音截圖）

雖然當年譚耀文挾著新秀冠軍頭銜入行，又是梅艷芳第二位入室徒弟，但歌唱事業發展一般，歌手生涯只得4年左右；其後他轉戰影視圈，但也非一帆風順，譚耀文接受《香港01》專訪時曾透露，初加入無綫時人工不高，月薪僅三千，可說是相當緊絀，「嗰時包薪嘅，幾年合約，每年有計咗幾多個Show，裡面每個Show呢個Artist有幾多錢，計咗個Show錢出嚟，計咗你個年薪，每個月用月薪出糧畀你，打工咁樣。好似三千幾蚊囉嗰陣時，92年至97七年，好掹掹緊。」期間，譚耀文更支撐不住養車的負擔，連一直「死守」的最愛錢七都賣走：「好快就頂唔住喇，好快油錢又貴、又捱唔住，跟住我就搭城巴。」不過就是有這些經歷，才打造譚耀文成為更厲害的人。

譚耀文透露當初對太太是一見鍾情：「佢好Peaceful，我好鍾意Peaceful，我鍾意寧靜，我好鍾意海。見到佢會有一陣令我覺得好舒服，冇乜壓力，好Peaceful嘅感覺，佢個人好Calm。」（受訪者提供）

譚耀文會與仔女在家玩音樂，他希望他日成功圓夢開騷的話，仔女可以在後面用大提琴伴奏。（Instagram：tamyiumanpatrick）