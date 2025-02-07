68歲凍齡百億駙馬豪宅曝光　古董木雕名畫擺滿屋極具中式古典氣派

現年68歲的不老男神呂良偉與百億身家的楊小娟結婚多年，一直恩愛如初，兩夫婦的凍齡狀態亦令人羨慕。趁著農曆新年，楊小娟在小紅書分享了在家中拍片向網民拜年的片段，將其豪宅曝光，裝潢非常有氣派！

呂良偉與楊小娟結婚多年，一直恩愛如初。（呂良偉微博圖片）

呂良偉與楊小娟結婚多年，一直恩愛如初。（呂良偉微博圖片）

楊小娟日前（5日）在小紅書分享新片，並向網民拜年。寫道：「寶寶們拜年了！祝福蛇年大吉！蛇全蛇美！祝人人生日大快樂，日日大笑冇憂愁，心情舒暢冇煩惱，合家平安百事順，Happy Birthday to ALL！」片中楊小娟及呂良偉都穿上中式外套，而豪宅內裡的佈置亦充滿中式風格，無論名畫、古董、木雕、傢俱等，都極具古典氣息。

古董木雕名畫擺滿屋。（小紅書）

片中可見，呂良偉與楊小娟的豪宅極具中式古典氣派，呂良偉穿上珍珠色的華服坐在中式木椅上，氣場強勁。身後的白牆掛了一幅巨型牡丹名畫，旁邊的玄關位更放置設有雕花屏風。另外，大廳中央擺放了具中國色彩的黑色木枱，電視櫃和飾物櫃都是選用酸枝傢俬，亦有不少陶瓷、古董及高級擺設。

呂良偉氣場強勁。（小紅書）

古董木雕名畫擺滿屋。（小紅書）

古董木雕名畫擺滿屋。（小紅書）

仲有屏風。（小紅書）

另外，除了豪宅內擺放了各種蘭花及朱頂紅圍之外，寬闊的巨型露台更擺滿了植物及新年年花，空間少一點也容納不下。有不少網民看到片段後，都忍不住留言大讚：「富豪的家」、「中國風真美」、「好大氣好喜歡這樣的氣質」、「哥好帥！」、「幸福美滿」、「姐姐真的是國泰民安臉」。

巨型露台。（小紅書）

擺滿花！（小紅書）