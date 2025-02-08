72歲張偉文去年臉發黑消瘦　新年外出飲茶狀態極佳睇唔出患失智症

72歲「靚聲王」張偉文近年身體每況愈下，因難以治理起居而需入住老人院，而其徒弟兼監護人方俊則經常去探訪。去年11月，張偉文現身方俊媽媽的生日壽宴，被指面頰消瘦，臉色有發黑現象，健康狀況令人擔心。新一年，方俊曝光恩師張偉文的最新情況，見張偉文精神甚佳，口齒伶俐、反應快，更即慶唱歌仔兼懂得「駁嘴」搞氣氛，極精靈完全看不出患有失智症。

去年張偉文現身方俊媽媽的生日壽宴神情有點仿佛。（ig@muisc927）

梅小青分享大合照，見張偉文臉色灰黑，身體狀況令人憂心。（ig@muisc927）

七師傅向張偉文送上利是。（facebook@方俊）

新年前兩日，方俊在小紅書分享與張偉文飲茶的影片，見張偉文面色紅潤，一聽見契仔大叫：「偉文」，即懂得給反應鬼馬「O嘴」，又識得自己夾點心大大啖吃。方俊表示：「初一去我屋企食飯」，張偉文笑着說：「好X悶呀！」，哄得同枱友人拍掌狂笑；張文偉雖有多隻牙齒脫，但也陪着大家咧嘴大笑，有說有笑氣氛好好。

張偉文最新情況。（小紅書截圖）

見張偉文臉色紅潤，一見契仔仲鬼馬O嘴。（小紅書截圖）

自己識夾燒賣食。（小紅書截圖）

張偉文一聽契仔唱歌，自己又跟住唱，不用看歌詞都識得唱，而且字正腔圓、高音位準繩，果然是「靚聲王」！方俊寫着：「徒弟方俊與方朋友陪恩師張偉文飲茶聚餐，張偉文食得瞓得唱得玩得，你係估佢唔到，大家笑一笑開心常伴隨。祝偉文身體健康精神爽利，祝大家蛇年行大運」。網民大讚張偉文：「精神咗」、「狀態好好喎」、「字正腔圓」、「願張偉文身體健康！實在很欣賞張先生的歌藝！」

張偉文即慶獻唱。（小紅書截圖）

仲唱得字正腔圓，音準極到位，果然係「靚聲王」。（小紅書截圖）

有牙齒脫落。（小紅書截圖）

方俊帶契爺張偉文外出飲茶。（小紅書截圖）

張偉文2022年證實患上失智症（又稱認知障礙症、腦退化），曾於院舍用頭撞向牆，又向院友亂擲物件；之後兩度確診新冠肺炎，加上屢受腰患、腳痛和糖尿病及其併發症困擾，多次進出醫院而且需入住老人院。其徒弟方俊現時為張偉文監護人，經常去老人院探望，方俊曾透露當年張偉文對自己有提攜之恩，因此承諾照顧他一世，相當有情有義。

去年12月21日是張偉文的72歲生日。（YouTube影片截圖）

張偉文開過多場演唱會。(影片截圖)

張偉文經理人方俊(右)透露，張偉文失智的情況漸嚴重。(資料圖片)

張偉文年前多次入院。(資料圖片)

張偉文曾因發燒入院，需留院觀察，方俊亦一直陪伴。（facebook圖片）