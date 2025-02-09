渣打馬拉松2025丨前TVB花旦一開跑倒地受傷 滴住血完成10公里
撰文：程嵐風
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渣打香港馬拉松2025於2月9日早上舉行，唐詩詠今年再戰10公里賽事，一直獲發哥周潤發帶領跑山打好根基，雖然天氣寒冷，但仍跑出預計中較好的成績，以1小時10分38秒完成。她更揚言會跟發哥一樣：「跑到90歲都跑。」
完成賽事後，唐詩詠今午在IG透露原來全程都是負傷上陣，皆因一開跑已經受傷。她寫道：「完成啦🏃♀️🏃♀️🏃♀️🏃♀️🏃♀️🏃♀️今日天氣超好，一路跑呼吸暢順冇氣喘，成績比之前好，我算滿意㗎，但教練就應該覺得麻麻哋嘞😂😂另外要感謝一班醫護人員，開跑時多人click一click，無檢查傷勢就一路跑，跑完返嚟先發現自己流血，多謝你哋好溫柔地幫我洗傷口下年再見」。
參加渣打馬拉松2025十公里的藝人：
唐詩詠，成績：1小時10分38秒
林子善，成績：1小時14分49秒
C AllStar成員梁釗峰，成績：48分30秒
C AllStar成員陳健安，成績：54分56秒
許家傑，成績：48分39秒
林淑敏，成績：1小時04分50秒
譚旻萱，成績：1小時07分48秒
連詩雅，成績：1小時12分25秒
梁芷珮，成績：1小時16分39秒
馬海倫，成績：1小時39分23秒
黃美棋，成績：1小時19分58秒
Lolly Talk黃敏蕎（阿妹），成績：1小時10分13秒
Lolly Talk郭曉妍（Ah Yo），成績：1小時06分55秒