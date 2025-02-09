渣打馬拉松2025丨前TVB花旦一開跑倒地受傷　滴住血完成10公里

渣打香港馬拉松2025於2月9日早上舉行，唐詩詠今年再戰10公里賽事，一直獲發哥周潤發帶領跑山打好根基，雖然天氣寒冷，但仍跑出預計中較好的成績，以1小時10分38秒完成。她更揚言會跟發哥一樣：「跑到90歲都跑。」

唐詩詠得發哥帶跑山，自言跑出成績比預期好。（ig@natalietong53）

完成賽事後，唐詩詠今午在IG透露原來全程都是負傷上陣，皆因一開跑已經受傷。她寫道：「完成啦🏃‍♀️🏃‍♀️🏃‍♀️🏃‍♀️🏃‍♀️🏃‍♀️今日天氣超好，一路跑呼吸暢順冇氣喘，成績比之前好，我算滿意㗎，但教練就應該覺得麻麻哋嘞😂😂另外要感謝一班醫護人員，開跑時多人click一click，無檢查傷勢就一路跑，跑完返嚟先發現自己流血，多謝你哋好溫柔地幫我洗傷口🩵🩵🩵下年再見」。

原來唐詩詠一開跑就跌低受傷。（ig@natalietong53）

留住血咁跑。（ig@natalietong53）

直至完成賽事先處理傷口。（ig@natalietong53）

唐詩詠得發哥帶跑山，自言跑出成績比預期好。(葉志明攝)

參加渣打馬拉松2025十公里的藝人：

唐詩詠，成績：1小時10分38秒

林子善，成績：1小時14分49秒

C AllStar成員梁釗峰，成績：48分30秒

C AllStar成員陳健安，成績：54分56秒

許家傑，成績：48分39秒

林淑敏，成績：1小時04分50秒

譚旻萱，成績：1小時07分48秒

連詩雅，成績：1小時12分25秒

梁芷珮，成績：1小時16分39秒

馬海倫，成績：1小時39分23秒

黃美棋，成績：1小時19分58秒

Lolly Talk黃敏蕎（阿妹），成績：1小時10分13秒

Lolly Talk郭曉妍（Ah Yo），成績：1小時06分55秒