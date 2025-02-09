李施嬅宣布與未婚夫分手8年情斷　剖白原因：結婚不一定代表幸福

現年43歲的李施嬅於2021年2月宣布她的星級健身教練男友車崇健 (Anson) 求婚成功，兩人早已是公認的一對。然而兩人4年前訂婚至今婚禮一直未定，年前曾屢傳婚訊，甚至有傳二人已秘密在美國結婚，李施嬅卻沒有正面回應有關傳聞。正當不少人都關心李施嬅與她未婚夫車崇健的婚期到底在何時，李施嬅今天就突然在社交平台宣布與未婚夫已分手。

李施嬅未婚夫Anson。(ig圖片)

李施嬅未婚夫Anson。(ig圖片)

李施嬅發文寫道：「兩個月前我和車生做了一個決定，就是換一個方式走未來各自的路。感恩這八年半的緣分。 我們都很好。也是帶着愛，感恩，同祝福的心去做這個決定。感謝大家尊重我們的決定和私隱。結婚不一定代表幸福。反而是在緣分到的時候怎麼享受相處的過程。 在人生某一個階段能遇到讓你一起學習同成長的人，讓你覺得值得愛的人，也是一種幸福。 在過程中，有努力，有用心，有成長，有愛，沒有關係是絕對的終點。亦沒有分離是絕對的完結。所以不要執着一些理念，也不要多想別人的看法，而影響自己的決定。反而隨心，聽心，自己覺得平靜快樂就可以。

忍不住又給大家喝雞湯了。☺️ 這段時間，希望大家給我們私隱空間，尤其是圈外人的他，感謝🙏🏻 #嬅梅雞湯 #countYourBlessings」