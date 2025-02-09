大S去世｜汪小菲宣布與張蘭斷絕關係　轟抖音封賬：憑什麼審判我

台灣女星（徐熙媛）2月2日在日本因流感併發肺炎病逝，其前夫汪小菲及前奶奶張蘭則是非不斷。日前張蘭契仔夏健拍片造謠指運送大S骨灰回台灣的包機，是由汪小菲出錢的，張蘭亦讚好了這個貼文，疑誤導公眾，其後大S胞妹徐熙娣（小S）及包機公司皆澄清，所有費用由小S及徐家負責。抖音官方事後發聲明，宣布張蘭、汪小菲、夏健的抖音帳號將被無限期封禁。

大S與前夫汪小菲離婚後鬧出不少風波，至大S過世後，仍不斷有是非。（IG@hsushiyuan）

張蘭契仔夏健日前發放謠言，指運送大S骨灰的包機由汪小菲出錢，但事實並非如此。（抖音）

抖音集團副總裁李亮甚至親自出面發聲，解釋封禁張蘭、汪小菲及夏健原因。（微博）

汪小菲對此非常不滿，昨日有疑似他的微信群組對話流出，他標註TikTok執行長周受資，怒罵：「我問你，你們憑什麼封我的號？給我蓋棺定論，在新聞媒體上審判我。我從頭到尾什麼都沒說，我帶著兩個孩子在台北，你們去說我利用死人掙錢，我說什麼了？？我什麼都沒說。你可以不喜歡我，你可以說別人什麼包機的事，我說什麼了？你憑什麼審判我？我什麼都沒說，你們為什麼把我連帶一起審判我？你沒有道德嗎？」該群組有300多人，有人提醒他不如私聊，不要在群組公開說，他則繼續罵：「張蘭的做法完全不贊同，但（她）是她我是我。你憑什麼把我一起？」

汪小菲昔日非常孝順，事無大小全聽母親話，曾表示母親與大S同時跌落海會救母親。（微博圖片）

汪小菲在微信群組的對話疑似流出，他標註TikTok執行長周受資，怒罵：「我問你，你們憑什麼封我的號？」（網上圖片）

汪小菲斥周受資不道德，指自己明明沒出過聲，卻遭未審先判。（網上圖片）

而直至今日（9日）下午，他在微信朋友圈貼出張蘭照片宣布斷絕關係，表示：「我不孝！但是絕對不能讓這種人獲得支持。她是我媽，可是我和她的三觀天地不和（合），我不是東西，我對不起所有人，但是從今天起，我要哈（和）她斷絕所有關係。她掙得（的）錢購（夠）活幾輩子了，不夠，再找我要命！」

汪小菲稱自己不贊同張蘭做法，更竟與對方割席！