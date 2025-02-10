愛國視后老公曾被指「軟飯王」　無損婆媳關係孖妹裝街市買餸

45歲靚媽胡杏兒一直家庭事業兩兼顧，2015年與夜場搞手李乘德(Philip) 結婚後，先後為對方誕下3名仔仔，分別是大仔李奕霆 (Brendan)、二仔李奕霖 (Ryan) 以及細仔李奕宏 (Liam)，四年抱三為李家開枝散葉。離巢TVB後，胡杏兒全力北上發展，而老公抽較多時間陪伴三子，一度被網民封「世紀軟飯王」，但胡杏兒即代否認，夫妻一直好恩愛。

趁新年假期，胡杏兒返港陪家人慶祝春節，日前在小紅書分享陪奶奶去街市買餸準年夜飯的影片，兩婆媳「孖妹裝」出動，胡杏兒全程賣口乖，奶奶前奶奶後，𠱁得奶奶笑口常開！

胡杏兒一家五口。（小紅書截圖）

三子都好精靈兼靚仔。（小紅書截圖）

一家人都好愛國愛港，李乘德用較多時間陪住小朋友。（ig圖片）

貴為視后的胡杏兒入街市當然要「喬裝」一番包到實一實，戴住桃紅色cap、黑框眼鏡和口罩，兩婆媳好夾齊齊穿上桃紅色有帽衛衣，外面再加襯外套。朝早7時45分，二人坐七人車出發去大埔街市，先到海鮮檔買蝦和魚，胡杏兒每事問：「奶奶你揀邊條呀，奶奶。」買完一條170元的海䱽魚，再到肉檔買豬肉，胡杏兒再賣口乖：「我奶奶買嘢會揀最靚嚟買」，肉檔職員說：「姜係愈老愈辣」，鏡頭外即傳來奶奶哈哈大笑聲。

未夠8點就出發。（小紅書截圖）

兩婆媳坐七人車，一齊舉V。（小紅書截圖）

杏兒話自己係幫手，乜都聽奶奶話。（小紅書截圖）

胡杏兒心水清，知道家中大小各人的口味，指「大寶喜歡菜心，小寶喜歡芹菜、老公喜歡吃豆苗、二寶只喜歡媽咪」，接着依足香港過年傳統買壓歲菜，祝願全家平平安安，魚、肉、菜、水果樣樣齊，接近9時才離開街市。她透露要趕入村貼揮春，奶奶指新年買餸比平常貴500元，胡杏兒笑說：「我奶奶買嘢最開心！」

佢哋夾定齊穿桃紅色衛衣。（小紅書截圖）

乜都問奶奶。（小紅書截圖）

胡杏兒喬裝現身街市。（小紅書截圖）

胡杏兒話奶奶買嘢一定揀最靚。（小紅書截圖）

好有耐心聽奶奶講解。（小紅書截圖）

胡杏兒寫道：「婆媳倆的年夜菜大採購🥩🥗除夕當天，早早就起來陪婆婆去買年夜飯的食材啦～雖然過年很忙，但是每年傳統的習俗不能忘記喔🤗我們買了很多海鮮，肉和菜，當然還有香港過年的傳統民俗『壓歲菜』。 每年年三十，婆婆的每一道菜都是滿滿的寓意和滿滿的愛🥰，希望我可以盡快學會婆婆每一道菜式的食譜，把她的愛和家的味道一直傳承下去，同樣過年的祝福也送給大家，新的2025我們一起萬事順意❤️ 」不少網民留言讚：「接地氣」、「婆媳兩和和氣氣，家庭和睦真好」、「婆婆好年輕」等。

揀水果。（小紅書截圖）

胡杏兒全程幫手拎餸。（小紅書截圖）

三個仔超可愛。（小紅書截圖）

壓歲菜。（小紅書截圖）

婆媳感情好，一齊準備年夜飯。（小紅書截圖）

年夜飯好豐富。（小紅書截圖）

李承德曾被網民指他是「世紀軟飯王」，要靠老婆胡杏兒努力工作養家。對此，李乘德就回應指自己多年努力工作，擁數間公司，有數十員工，生意不錯，所以有時間跟小孩相處，又指家人與小孩最重要，更邀請網友到他旗下的酒吧作客。而胡杏兒當時亦立即護夫，鮮有留言反駁網民批評，指老公多年來努力工作，事業有成現在大可停下來，不愁生活，但他沒有。胡杏兒為李承德解釋，表示老公主力陪小孩是因為她一直在內地工作，又感激老公一直支持她，作為她的強大後盾，讓她可以放心追夢，大讚李承德是101分好老公。

一家五口。（ig圖片）

胡杏兒曾為老公被指「世紀軟飯王」平反。（ig圖片）

胡杏兒生完三個身材依然Fit爆。（ig圖片）

夫妻好恩愛。（ig圖片）

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