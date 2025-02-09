前TVB旅遊王子神隱15年近照曝光　外貌零走樣曾涉鹹豬手淡出幕前

現年55歲的蔡子健於1992年參加TVB藝員訓練班第6期進修班後入行，起初主要擔任兒童節目《閃電傳真機》主持，後來因為經常參與旅遊節目而有「旅遊王子」稱號。2008年，蔡子健捲入「魔術鹹豬手」事件，當時他回覆傳媒表示：「如冇實質嘅證據，我唔需要回應，真係查到先算。」翌年，蔡子健離開TVB，重回校園攻讀北愛荷華大學工商管理碩士課程，現已轉行投身保險界，並與醫生太太蘇予芊育有兩女一子。

蔡子健拍過唔少劇集，至2009年淡出娛樂圈。（影片截圖）

蔡子健（右一）2009年2月25日錄影TVB遊戲節目《財智達人》被問到「魔術鹹豬手」事件時，曾回應被政府和公司活動棄用的傳聞：「冇咩大影響，慈善活動不停做，下星期仲會去探智障人士。」（VCG）

昨日（8日）有網民在小紅書分享與蔡子健的合照，以「搞怪的蔡子健先生，不演TVB戲了好可惜」為題發帖，並寫道：「蔡子健問我要不要在小紅書開帳號分享和直播保險，你們怎麼看？#蔡子健#保險#TVB #TVB藝人」。 神隱多年的蔡子健，穿上黑色Polo上衣，樣貌身形變化不大，只是頭頂多了灰白頭髮。由於相片經過濾鏡處理，見蔡子健面上完全沒有皺紋，額頭上的抬頭紋被動過手腳火車軌淡色不少，只是笑起上來見到一排咖啡跡牙齒比較礙眼。而蔡子健與女網民的三張合照，兩人保持適當距離，未有太過親密表現。

神隱多年嘅蔡子健樣貌身形變化唔大，只係多咗唔少白頭髮。（小紅書圖片）

相片經過濾鏡處理，蔡子健面上一條皺紋都冇。（小紅書圖片）

額頭抬頭紋明顯被整走，但仍見到咖啡色嘅牙齒。（小紅書圖片）

網民覺得蔡子健唔演戲好可惜。（小紅書圖片）

2008年，苑瓊丹在港台節目《瘋SHOW快活人》中大爆TVB有男藝人是「魔術鹹豬手」，會借表演魔術之名扮無意之中觸摸女藝員，會借表演魔術之名扮無意之中觸摸女藝員，被胸襲女星就包括郭羨妮和陳芷菁。後來更有幕後人員爆料，楊茜堯及陳敏之也是受害女藝人。由於苑瓊丹指「魔術鹹豬手」高過黃宗澤亦經常拍旅遊節目，因此蔡子健成為其中一位疑犯。

點擊下圖觀看蔡子健在《十萬噸情緣》裏面點樣手多多：