82歲白茵息影10年驚揭頸部有疑似肉瘤　渣馬茶敍露面曝光最新狀況

現年82歲的資深綠葉演員白茵，因擅長飾演尖酸刻薄的婦人角色而有「TVB御用惡婆」之稱，她在2014年拍完劇集《大藥坊》後息影，正式退休，甚少公開露面。去年12月，白茵被網民在香港街頭野生捕獲，合照中見白茵的頸部出現疑似球形乒乓球大小的肉瘤，網民紛紛對其身體狀況表示關心，擔心她的健康亮起紅燈。而與「發哥」周潤發甚老友的白茵，昨日（9日）亦有現身渣馬比賽後的藝人茶敍，見她精神抖擻與人合照，還染黑頭髮令白髮減少，立即減齡回春！

資深綠葉演員白茵，因擅長飾演尖酸刻薄的婦人角色而有「TVB御用惡婆」之稱。（影片截圖）

白茵在息影作《大藥坊》中，氣焰一啲都唔弱！（影片截圖）

白茵去年12月被網民野生捕獲，當時白髮較多，左邊頸疑似出現肉瘤。（網上圖片）

昨日（9日）渣打馬拉松2025吸引不少藝人參賽，比賽後，發哥帶隊跟部份藝人一齊飲茶「慶功」，黃浩然在IG分享合照，當中見到白茵激罕露面，同場還有苗僑偉、戚美珍夫婦、唐詩詠、周家怡、蔡一智等。白茵穿上一件白色樽領針織衫，完全遮住頸部位置，未知是否刻意遮住頸上的疑似肉瘤。

相片中見年過八旬的白茵依然貪靚，化妝塗口唇，膚色白皙細滑，頭髮明顯比去年12月與網民合照時減少，望上去減齡不少。白茵與香港足球名宿老公黃文偉有影皆雙，跟49歲的黃浩然合照時，微微一笑，表情紋竟比起身邊兩位男士還要少，黃然然興奮寫道：「『Bonus1』就係發哥話見我咁有誠意同跑得咁辛苦，仲叫咗我一齊去飲茶添呀，Yeah! 😂😂😂」。

白茵穿上樽領冷衫未見到疑似肉瘤，與老公黃文偉和黃浩然合照，表情紋最少。（IG@wonghoyinraymond）

苗僑偉和戚美珍都有現身。（IG@wonghoyinraymond）

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久未露面的白茵與周潤發及幾位餐廳職員自拍合照留念，當中留了白鬚的發哥有型有款，而白茵就以一頭銀髮現身，依然高貴優雅！（Facebook@Hudson Chang）

白茵和周潤發經常有聚會。（網上圖片）

白茵在50年代加入影壇，憑首部主演作品《蘇小小》一炮而紅，1970年她加入麗的映聲（麗的電視前身）後展開拍劇生涯，至1979年轉投TVB，曾拍過多部劇集，無論是尖酸刻薄的婦人還是慈母角色都演繹得入型入格，演技精湛，直至2014年白茵拍完《大藥坊》後未有再亮相幕前。去年曾志偉70歲生日宴，白茵亦激罕露面，息影多年的她精神奕奕，狀態非常好！

白茵在50年代加入影壇，憑首部主演作品《蘇小小》一炮而紅。（影片截圖）

白茵曾與周潤發演出《親情》。（電視截圖）

息影多年。（視覺中國）

白茵與丈夫黃文偉慶祝結婚50周年金婚紀念。（資料圖片）