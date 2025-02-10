已故電視大亨孫女蛇年懷第二胎 與外籍丈夫出海宣布BB性別有驚喜
撰文：程嵐風
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已故麗新集團主席、曾任亞洲電視董事局主席及永遠榮譽主席的林百欣（林伯）的長子林建名（大少）細女林煒珽（Veronica）宣布懷第二胎，林煒珽在2018年與外籍男友Steve結婚，當時有傳林建名曾找術數師傅計過，指林煒珽生豬B最夾風水命理，但直到2021年才傳出喜訊，2022年5月誕下兒子。
相隔3年，林煒珽再做媽媽，今日（10日）在IG貼上多張相片和影片，見她穿上貼身裙上圍勁升Cup，並透露腹中BB性別是男，林煒珽竟以英文留言：「無語。」林煒珽陀第一胎時選擇在屋企花園舉行baby shower，今次則在遊艇上宣布陀第二胎，當日風和日麗，海面的風景相當心曠神怡，二人用藍色壓縮氣鎗公布BB性別，現場人士即拉開彩帶，但由於海風較大，太多彩帶正面吹告林煒珽，令她忍不住彎腰兼掩鼻，她以英文留言：「無語，是我對這種情況的描述……如果你想了解我們的真實感受，請滾動到最後一個視頻。」
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人稱「大少」的林建名為大名娛樂老闆，2021年1月因淋巴癌病逝。除林煒珽外，林家早前亦傳出喜訊，林建名的兒子林孝信（Howard）去年8月榮升爸爸，與混血女友Nevaeh誕下兒子Sol。Sol盡得父母真傳，擁有標緻的五官，加上肉騰騰相當可愛，在百日宴當日深得長輩們的歡迎，全程眼仔睩睩，任抱唔嬲。