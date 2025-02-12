37歲雙料視帝拍拖5年戀情極低調　新春被洩蜜願做「跟得男友」

現年37歲的「雙料視帝」張振朗，2019年5月被網民踢爆衝破異台戀愛禁令，與當時仍是ViuTV藝人身分、31歲的楊偲泳（Renci）著情侶衫遊日本拍拖，張振朗回港後直認與女方譜「異台戀」。

張振朗被捕獲與楊偲泳拍拖睇郭富城演唱會。（讀者提供）

楊偲泳係影壇新人。（ig@renciysw）

楊偲泳憑《毒舌大狀》角逐金像獎「最佳女配角」。（ig@renciysw）

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拍拖5年幾，張振朗和楊偲泳一直愛得低調，不過早前《祥賭必贏》一班演員蔡卓妍、張繼聰謝安琪夫婦、MIRROR成員Stanley、吳家忻、楊偲泳等舉辦新春團拜，除邀請C君、林盛斌、Edan、Jer、肥仔等參與，原來當晚楊偲泳亦有帶埋男友張振朗一齊出席，意外被Kayan9896（吳家忻）分享的一段影片洩蜜。

《祥賭必贏》一班演員搞咗個新春團拜。（ig@bob_lamshingbun）

楊偲泳同Stanley都有份演出《《祥賭必贏》。（ig@bob_lamshingbun）

楊偲泳有份演出《《祥賭必贏》。（ig@bob_lamshingbun）

吳家忻去年聖誕節前宣布與「百億筍盤」男友馬桂烽分手， 單拖出席團拜聚會，她日前在IG STORY上載一段自己蒙着眼睛玩「炒銀紙」的短片，見她出矛招一手剷銀紙，一手則用籃直接兜起，即場被DQ，吳家忻留言：「我就咁就比人dq左公平咩！？，而鏡頭一轉就見到張振朗站在楊偲泳身後一齊湊熱鬧，全程貼近做「跟得男友」，看得很開心。

張振朗都有陪女友楊偲泳去《祥賭必贏》新春團拜。（ig@kayan9896）

張振朗全程企身後陪住女友。（ig@kayan9896）

張振朗全程企身後陪住女友。（ig@kayan9896）

Kayan9896單拖現身。（ig@kayan9896）

出矛招即被DQ。（ig@kayan9896）

出矛招即被DQ。（ig@kayan9896）

蔡卓妍同吳家忻都有份拍《祥賭必贏》。（ig@kayan9896）

張振朗在今年的《萬千星輝頒獎典禮2024》榮升「雙料視帝」，台上致詞時，雖未有開名多謝女友楊偲泳，但當中一句：「多謝我最愛嘅屋企人，而家睇緊電視嘅『你』！」隔空向女友傳情。他攞完「大馬視帝」返後台時被問到為何沒多謝女友，就反問記者有冇聽清楚，叫大家重溫片段，即明示他多謝的「你」正是Renci，其後又透露自己想儲錢買大屋，但暫未有好消息宣布。而Renci都有在社交平台低調恭喜男友，她貼上一張飯餸相，有三文魚、蘆筍，她甜蜜留言：「Ok！叻！加餸！」

張振朗成為雙料視帝。（梁碧玲攝）

張振朗成為雙料視帝，Renci低調恭喜，並留言：「Ok！叻！加餸！」（IG@renciysw）

張振朗與楊偲泳越愛越高調，這張家庭照力證女方已融入張家，與其兄長、大嫂及姪兒如一家人。（IG圖片）