娛圈小富婆爸爸內地街頭獻唱星味十足　傳背景猛料曾做CEO

蔡卓妍（阿Sa）自出道以來人氣不減，如今已是歌影視三棲小天后的她，一向投資有道，名下至少有5個物業，估計身家過億。身為圈中小富婆的阿Sa，更是出名的孝順女，與家人感情非常好，不時分享與家人的合照。早前有網民在順德偶遇阿Sa爸爸，並上載了一段短片，片中所見，戴上Cap帽及墨鏡的Sa爸獻唱《下一站天后》，吸引不少人圍觀！

蔡卓妍（阿Sa）自出道以來人氣不減。（IG@choisaaaa）

圈中小富婆！（IG@choisaaaa）

童顏。（IG@choisaaaa）

激罕曬泳照。（IG@choisaaaa）

兩母女感情好好！（IG@choisaaaa）

孝順女！（IG@choisaaaa）

據該網民透露Sa爸當日是在一間咖啡店前的空地即場獻唱，不少網民都留言大讚Sa爸不但歌藝不俗，而且一身打扮型格十足，更笑言似足林子祥。其實阿Sa與爸爸一向感情要好，雖然阿Sa自小父母離異，但Sa媽Sa爸都視她為掌上明珠，堅持「富養」，據知Sa爸蔡就勝是香港風盛興業娛樂公司執行官，在圈中人緣甚廣，更有指阿Sa家境富裕，自小就有工人姐姐照顧，但她就曾在內地節目《她的雙重奏》中澄清：「我常常看到網上說我爸爸很有錢，我真的很想知道這個消息是從哪裏得來的。」

Sa爸唱歌。（影片截圖）

Sa爸唱歌。（影片截圖）

唱《下一站天后》。（影片截圖）

唱《下一站天后》。（影片截圖）

吸引不少人圍觀。（影片截圖）

阿Sa表示自己並不是外界所傳的家境富裕，但自小父母都會給她最好的東西，盡自己所能滿足她：「中學二年級就愛美嘛，然後就跟同學說我們要一起去燙頭髮，我就去他（爸爸）公司找他拿錢去燙頭髮，然後我爸爸是沒錢的那時候，然後我就一直哭着說『不行不行，我已經約了朋友，我一定要去不能放鴿子的』，然後後來黃昏的時候我爸爸就給我錢去燙頭髮了，他怎麼把錢弄來呢？他就是當時就把自己那個金的手鏈去賣掉，然後就把錢給我去燙頭髮，我小時候是不知道的，長大之後他才告訴我這個事情，我是覺得那時候我真的太不孝順了。」而阿Sa如今亦非常孝順，與父母感情非常好！

阿Sa講起都眼濕濕。（影片截圖）

阿Sa同爸爸。（IG@choisaaaa）

感情好！（IG@choisaaaa）