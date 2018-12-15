【MAMA 2018】Wanna One姜丹尼爾獨舞藏秘密　衣服細節亦極盡心思

韓國大型頒獎典禮《MAMA》（Mnet亞洲音樂大獎），昨天（14日）於香港正式完美落幕。講到大贏家，當然要提「世界彈」防彈少年團，昨晚在頒獎禮上，奪包括大獎「年度歌手」和「年度專輯」在內等4個獎項，連同1個紅地氈獎項，他們今年在日本、韓國、香港三地的《MAMA》囊括了10個獎項；而TWICE昨晚則憑《What is Love?》獲得「年度歌曲」。而講到國民男團Wanna One，雖然未能在解散前得大獎，不過亦成功第二年連任「最佳男團」，獲全場Wannable（Wanna One粉絲）呼歡。

對於Wanna One昨天未有得大獎，粉絲雖然稍有不滿，可說都有即場向成員們說「辛苦了」等的鼓勵說話。提及Wanna One昨天表演，相信不少粉絲都以為11位成員是通過昨晚唱出的4首歌，表現出組合由出道到現在一路的歷程。不過就有眼利的Wannable發現，原來姜丹尼爾的獨舞部分暗藏乾坤！

有粉絲提出姜丹尼爾在昨天的編舞中，加入了《Energetic》、《Light》、《Beautiful》、《Boomerang》和《Spring Breeze》的舞蹈動作，更是以倒播的形式編排。於是立即有Wannable把影片後製成倒播版本，對比姜丹尼爾的獨舞與Wanna One多首大熱歌曲。其中可見姜丹尼爾最後一個動作跪在地上，擺出彈鋼琴的動作，正是對應出道歌《Energetic》的開場部分。

Wanna One成員姜丹尼爾把出道以來的大熱歌，加入昨天的表演中，令粉絲睇到起哂雞皮！（Mnet提供）

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除了精心準備的編舞外，姜丹尼爾的衣服原來也是花了不少心思。頒獎禮結束後，姜丹尼爾本人就在網上講到，很多人對他表演非常好奇，所以就為粉絲一一拆解。原來姜丹尼爾昨天的衣服上，同樣加入多套打歌服的特徵，例如《Energetic》時標誌性的腰帶、《Beautiful》的着用工人服和《Boomerang》時期，姜丹尼爾經常戴着的黑色手套等。其中姜丹尼爾更上傳自拍，認證昨晚更戴上《Produce 101》第二季時常用的耳環，令粉絲非常佩服。不少Wannable得悉後，都大讚姜丹尼爾十分用心，在細節的部分花盡心思，同時亦勾起粉絲不少回憶。

Wanna One昨晚獲憑男團獎外，成員姜丹尼爾、金在奐和朴佑鎭組成的分隊Triple Position亦得到「最佳分隊」。（Mnet提供）