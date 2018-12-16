【MIRROR GO】Anson Kong睡夢中被冰水淋頭　姜濤頂硬上玩笨豬跳

組合MIRROR成員在ViuTV節目《MIRROR GO》中到訪世界各地發掘當地特色美食及名勝，令觀眾參與一個不一樣的旅行團。在其中一集裏面，李駿傑（Jeremy）、姜濤加入戰團，與MIRROR隊長楊樂文（Lokman）、成員王智德（Alton）、江熚生（Anson Kong）、盧瀚霆（Anson Lo）、呂爵安（Edan）、陳瑞輝（Frankie）、陳卓賢（Ian）、柳應廷（Jer）繼續玩轉澳門，笑聲不絕。

節目攝製隊十分瘋狂，在晚上聯同Alton及Frankie整蠱一眾隊友，不但躲在廁所播女鬼慘叫聲嚇到Anson Lo彈起尖叫，而Anson Kong更在睡夢中慘遭隊友冰水淋頭，嚇到衣衫不整的他十分慌張。而十分貪靚的姜濤被意外發現在睡覺時仍載口罩，更遭隊友用棉被包圍，合力將他搬到酒店走廊中遺棄，被綿被「喑」鼻的姜濤只能大聲呼救。

Anson Kong睡夢中慘遭冰水淋頭。

攝製隊的挑戰可算是一浪接一浪。MIRROR要在澳門旅遊塔玩笨豬跳，從233米高躍下時發現地下隊友的位置。為爭奪地下隊友的位置，MIRROR藉口盡出，先有Edan表示近視太深不能玩笨豬跳，又有姜濤表示曾斷韌帶，更有Lokman以「眼大睇過龍」作理由，表示怕找不到隊友，可惜一一被拒絕。即使在跳台前，Anson Kong也在大叫「要贏人先要贏自己」後臨陣退縮，大叫「I can't」，他在fans打氣下鼓起勇氣跳下去。

最後，壓軸出場的姜濤本應因比賽已分出勝負不用比賽，但由於隊友的瞞騙，他仍然要接受挑戰。十分恐懼的他，在fans面前仍然硬著頭皮不退縮，更不忘於跳台向fans派心，令fans大叫姜濤「零死角」。最終，姜濤全程合著眼從233米跳台躍下，但由於他全程合眼，始終未能分辨隊友。