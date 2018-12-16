馬浚偉萬千星輝無份入圍　獲頒民選視帝感興奮：無人可以超越我

12月16日晚就係TVB萬千星輝頒獎典禮舉行嘅日子，理論上今年播出嘅劇集以及戲中演員，個個都有份角逐獎項，但實際上當然就有例外啦。好似馬浚偉喺《宮心計2深宮計》中明顯係男主角，但最終憑此劇入圍角逐視帝嘅，只有馬國明蕭正楠，有指因為馬仔正為香港開電視監製及主持節目有關。

馬浚偉及製作團隊呢日舉行「同理做冬過聖誕」派對，為一眾受訪者送上溫暖。

塞翁失馬，焉知非福，呢日馬浚偉出席《同理‧繼續走》宣傳活動時，獲頒民選視帝，令佢喜上眉梢。冬至及聖誕將至，馬浚偉特別為一眾受訪者送上溫暖，舉行「同理做冬過聖誕」派對。香港開電視更首度向馬浚偉頒發民選視帝及最佳義工兩大奬項，嘉許其演技實力及以善待人的精神，可謂前無古人。得到兩大奬項成為「雙料視帝」，馬浚偉表示自己一向將奬項睇得好輕，但從呢兩個別具意義嘅奬項中，感受大家對自己的愛錫，非常感恩。更笑言自己係首位得獎者，以後都無人可以超越自己。

馬浚偉獲頒民選視帝及最佳義工奬項。

節目由馬浚偉親自構思、監製及主持，馬浚偉親身走訪香港各社區，接觸及關懷區內弱勢社群，通過各個溫暖、窩心故事，喚醒社會關注，為香港人打氣，發放正能量。馬仔表示普天同慶的日子要與眾同樂，希望讓受訪者在節日中更能感受大愛精神，面對任何逆境並不孤單，為香港人送上最溫暖的祝福。