【萬千星輝】吳若希全身出疹　發高燒宣布缺席頒獎禮　

《萬千星輝頒獎典禮2018》將會頒發十多個獎項，當中「最受歡迎電視歌曲」除了有一眾星夢歌手及TVB親生仔女外，今年楊千嬅、張衛健都有歌曲參戰，競爭頗為激烈。歷來得到這個獎次數最多（兩次）的是吳若希，但就在頒獎禮舉行前，她在中午於facebook及Instagram發帖宣布將缺席今夜頒獎禮，獎項會否拱手相讓俾勁敵菊梓喬呢？

今年有39首歌角逐「最受歡迎電視歌曲」，Jinny佔其中三首。（TVB官網截圖）

「最受歡迎電視歌曲」這個獎項於2013年創立，Jinny分別於14及15年憑《越難越愛》及《眼淚的秘密》連續兩年奪獎而回。今年就有《無常春秋》、《為何你要背叛我》以及《找個離開你的理由》三首歌角逐獎項，而勁敵菊梓喬今年足足有7首歌入圍！

Jinny喺14及15年，分別憑《越難越愛》及《眼淚的秘密》連續兩年奪獎而回，成為紀錄保持者。（視覺中國）

14號吳若希仲有出席TVB一年一度盆菜宴。（視覺中國）

免疫力系統爆煲出滿紅疹 社交網站發帖明言缺席

頒獎禮今夜舉行，然而吳若希中午就於社交網站宣布缺席，不過不是因為打定輸數，而是身體抱恙：「免疫力系統爆煲，今朝6點開始變嘔吐高燒，加上全身紅疹，今晚應該出席不了公司一年一度的盛宴了～～預祝各位載譽而歸，我會在家支持大家。」見到相片中右手出滿紅疹看來相當嚴重，網友紛紛留言叫她好好休息同隔離，不要傳染給女兒。

估唔到忽然上吐下瀉兼全身出紅疹，Jinny只好宣布缺席頒獎典禮。（吳若希FACEBOOK）