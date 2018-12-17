【寰宇論性愛】印度女子組電單車隊出入　避免乘搭公車受到性侵

印度德里被選為全球對女性最危險的城市第4名，性侵事件無日無之，對女性欠缺保障。傳統上印度男女婚姻由父母安排，反對自由戀愛，甚至棒打鴛鴦，殺害私奔的情侶。Netflix節目《寰宇論性愛》，其中一個單元來到印度德里，探討當地的性侵問題，有女子成立電單車團體，就是怕被非禮而避免乘搭公共交通工具，亦有男女私下結婚要到避難所生活，文明古國卻有很多地方不大文明。

女子電單車隊成立原因，竟然是避免被印度男子侵犯。（網上截圖）

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《寰宇論性愛》其中一集來到印度德里，探討當地的性文化，一方面人們對婚姻睇法傳統守舊，男女婚事由父母安排，但另一方面，卻有嚴重的性暴力問題，對女性欠缺保障。在當地有一個陋習「夏娃的挑逗」，即是男性公然調戲女生，更嚴重是性侵犯。有一班女生成立了「德里女騎兵」，就是因為自少受到性騷擾，所以駕駛電單車避免再受侵犯。

印度德里被選為全球對女性最危險的城市第4名，性暴力事件受到關注。（網上截圖）

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「德里女騎兵」成員夏南表示，「開始駕電單車，因為總是有人在公車站戲弄我，我覺得夠了，我不想再忍受這些，我不再搭公共運輸系統了。夏娃的挑逗根本就是性騷擾，他們會摸妳、磨蹭妳，還會抓妳(強暴)，我小時候也經歷過，所以我知道。」另一位成員吉普賽也表示：「不分年紀，就連小女生也會被騷擾，我也經歷過，駕電單車不只讓我感覺到自由，同時也讓我省卻搭乘公共運輸系統時會遇到的麻煩。我在德里長大，也在德里上學，但我覺得德里不是安全的地方，我沒有安全感，我很遺憾這麼說，但這是事實。如果男人不喜歡我駕電單車，他就不是我要的人。」

「夏娃的誘惑」其實是對女性的侵騷擾，在印度德里有女子組成電單車隊避免受到性侵。（網上截圖）

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印度傳統上反對自由戀愛，甚至有激進的人，會攻擊公開表現愛意的年輕情侶，或者外出飲酒聚會的女性。當地有一個組織「愛情突擊隊」，就是保衛自由戀愛，聽落很有喜感，其實是年青情侶的保命救星，組織創辦人桑喬伊表示：「我們是挽救那些陷入愛河中年輕男女的性命，因為他們遭受威脅，以「榮譽」的名義用暴力和死亡來威脅。男女兩個都會被殺，因為婚姻早被安排好，婆羅門教不能跟錫克教徒結婚，印度教徒不能跟穆斯林結婚，情侶公開約會，很多時候就連警察，也會抓住他們、痛打他們。」該組織在全國有超過450個臨時避難所，讓受到家人反對戀情的情侶，可以有暫時的安樂窩，只是盲婚啞嫁的傳統一日未改變，印度情侶還會受到不少磨難。