【劉德華演唱會】談妻女首度公開撐場 ：我是一家之主由我安排

天王劉德華相隔八年重回紅館，一連20場《My Love Andy Lau 劉德華 World Tour》昨晚（15日）起敲響鑼鼓，華仔不惜超時25分鐘帶來了24首歌，答謝歌迷與他在紅館重聚。

華仔在紅館勁歌熱舞三小時，體能依然Fit爆，他笑指自己表現只值六十分，歌迷則有一百分。（黃國立攝）

首晚嘉賓包括了苗僑偉、黃日華、汪明荃、羅家英、薛家燕、鄭中基夫婦等，到演唱會正式開始後，華仔父母與愛女劉向蕙，以及「華嫂」朱麗倩的身影出現在嘉賓席，是母女倆首次公開為華仔撐場。

首場演唱會結束後，華仔在後台接受訪問，提到妻女首次公開撐場，華仔笑說：「（太太）之前有來，你們也影過呀。」提到是首次坐在觀眾席上，「我是一家之主，當然是由我安排，以免你們亂寫喇！」演唱會期間，囡囡的畫作出現在天幕，華仔坦言是向蕙交功課的作品，問到有否向女兒買版權？華仔笑言：「她還小，版權當然是爸爸所擁有。」華仔又指未見到太太與女兒，未能問及二人對演唱會的感受，很怕女兒只肯看一場。

囡囡向蕙畫有一家三口的畫作出現在天幕，原來是出自華仔的巧思。（李文偉攝）

提到今次演唱會似取消了握手環節，華仔坦言是聽從醫生意見：「因為醫生說要避免突如其來的拉力，很怕chok到，坐車也會請司機慢一點。」演唱會期間，有歌迷因憑「黃牛飛」入場而與工作人只出現糾紛，報警求助在場外擾攘，華仔表示已知悉事件，所有票務問題已交由紅館及警方方面處理。

至於華仔旗下的映藝公司出現「黑衣人」，揭台灣的聚善美公司因違約而與映藝發生糾紛，雖然映藝已透過記者會說明，華仔亦首度開腔回應：「這事件我一直沒有正面跟進，因我所有時間放在演唱會上，由公司和律師跟進，希望找到最好方法解決。」