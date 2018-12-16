【萬千星輝】李佳芯冒子宮下垂風險拍《BB來了》　終奪視后有回報

2018年－由無綫舉辦的《萬千星輝頒獎典禮》，「最佳女主角」終於誕生！李佳芯憑《BB來了》飾演唐恬兒一角，壓倒大熱黃智雯和陳煒，首次榮登視后寶座！

（電視畫面）

李佳芯被網民稱為「零死角女神」。（Instagram）

冒子宮下垂風險演《BB來了》

李佳芯於2012加入無綫即劇接劇工作不斷，平均每年均有3部劇產出，2014年她在《名門暗戰》中飾演情婦的角色為觀眾認識。直至2015年，佳芯開始躋身女主角之列，在《波士早晨》及《潮流教主》均擔任第二女主角，2016年更在劇集《律政強人》首度擔任女主角並飾演卓宜中一角，與方中信、廖啟智、等前輩合作，同年更獲頒《萬千星輝頒獎典禮2016》「飛躍進步女藝員」。去年佳芯亦憑《踩過界》飾演美女法官王勵凡（Never）一角大受歡迎，更憑此在《星和無綫電視大獎2017》以及《TVB 馬來西亞星光薈萃頒獎典禮2017》分別奪得「我最愛TVB女主角」和「我最愛TVB電視角色」。其實在佳芯演《BB來了》之前，是幾乎緊接《誇世代》，李佳芯曾經在一個訪問表示，在兩劇拍挕的一個月的空檔期中，她曾入院接受婦科手術致說話無氣力，一度向公司辭演不果，唯有冒著「子宮下垂」的風險硬著頭皮傾力演出。

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《BB來了》是李佳芯的代表作

劇中李佳芯的角色唐恬兒是一名面對新生命與婆媳糾紛的新手媽媽，情緒經常起伏不定，抑鬱、吵架、爆喊、加上佳芯剛完成手術的狀態，實在令她演得非常吃力，試過回家爆喊，試過氣餒得不想上班，最後《BB來了》大獲好評，李佳芯亦感到非常安慰，現在更榮登視后寶座，是佳芯用生命來換取，「最佳女主角」一獎，是佳芯努力不懈的最好證明。

《踩過界》中的李佳芯亦極大挑戰：