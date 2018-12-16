【萬千星輝】薛家燕奪「萬千光輝演藝人大獎」　含淚多謝TVB

《萬千星輝頒獎典禮2018》第一個獎就是「萬千光輝演藝人大獎」，這個由2001年開始就有的大獎，就是為了表揚一班為演藝事業有莫大貢獻的演員，上年是由TVB全台人員得獎，因為50周年嘛！至於前年是周驄，再之前還有陳百祥、譚炳文、劉兆銘等等，個個都是前輩級人馬，今次則是由薛家燕奪得！

由胡楓和黎小田兩位同樣十分有份量的前輩頒發，黎小田更抵死表示自己追求過她。1960，家燕姐8歲開始演藝身涯，1996年加入TVB，第一部劇就是《真情》的好姨，成功入屋，之後大大小小參演過很多劇集，近年更向綜藝路發展，最近就有《流生經典50年》。

由修哥和黎小田頒獎，夠晒份量！

致謝時，家燕姐講兩句已經喊了出來，他說：「多謝修哥、Micheal，多謝TVB，我今日得獎要感恩，我演藝生涯今年60年喇，係唔簡單，我感恩喺我人生最失意時，好多謝珍姐，你邀請我拍《真情》，係我人生轉捩點。嗰段時間我好辛苦，每日瞓兩三個鐘，但我從來無同公司講過，因為我覺得係公司俾我呢個機會。無呢個機會我好難有個安穩嘅家，所以我好珍惜。跟住落嚟要多謝樂小姐，余詠珊，你地俾我嘅支持，令我有好嘅節目，我真係好感激。仲有樣嘢一定要講，TVB呢個大家庭俾我好多支持，同我合作過嘅所有藝人，因為同我合作期間佢哋好體諒我，好鍚我，我唔記得食嘢又買埋嘢俾我食，慳埋都好多。多謝大家，我會繼續努力，報答大家俾我嘅所有一切。」

恭喜晒家燕姐！