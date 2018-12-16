【萬千星輝】與盧宛茵鄭子誠奪專業演員獎　歐瑞偉：多謝Terry！

無綫（TVB）《萬千星輝頒獎典禮2018》剛剛頒獎「專業演員大獎」，由黎諾懿、黃智賢和陳展鵬分別頒給獎項得主盧宛茵、鄭子誠和歐瑞偉。

1973年、20歲已經飾演母親角色的盧宛茵絕對是TVB的御用媽媽，入行45年，做過慈母、惡外母等，非常犀利，從黎諾懿手上接過獎座後，她說：「多謝多謝，好開心，喜極而泣，真係唔使滴眼藥水。（黎諾懿遞紙巾）多謝你，多謝，真係人間有情，多謝TVB嘅教導，多謝高層，多謝同事，最近參演嘅《BB來了》真係好成功，好多謝監製、劇組，畀機會我參與呢個咁精彩嘅劇，令我演技有發揮，我會繼續努力，拍多啲好戲，謝謝。」

（電視畫面）

至於鄭子誠之所以得獎，絕對與他「完美奸人」身分有關，95年處男作即在《真情》中演大奸人子浩，慢慢成為了奸人永恆經典，他接受獎項後說：「從好朋友手上攞分外有意義，我真係唔敢當！」他指自己因為近多專業演員多，所以才變得專業，又稱大部分同事都好有資格拎獎，今次拎獎實屬幸僥倖。

而30年前入行的歐瑞偉則指自己沒有想過拎獎：「所以冇過講啲咩，好失禮，放心我唔會喊，多謝咁多位！」多謝完家人、公司後，他更多謝《愛．回家之開心速遞》的李偉健Terry：「多謝我Terry，多謝你，我拍檔！」