【萬千星輝】梁烈唯爆冷奪最佳男配角　台上哽咽：我曾經想放棄

《萬千星輝頒獎典禮2018》的「最佳男配角」競爭相當激烈，基本上幾個人都很有實力競爭這個獎項，最後入圍五強的有張彥博、徐榮、梁烈唯、韋家雄、曹永廉，他們在劇中都有出色的發揮，而韋家雄和曹永廉之前已經得過這個獎項，其他三人的表現一樣非常亮眼！

「最佳男配角」競爭激烈，位位都好有實力！（電視截圖）

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結果就由梁烈唯爆冷奪得！這個得獎結果絕對意想不到，唯唯未上台就已經喊晒口，在說得獎感言時更加哽咽：「我早知今日有得攞獎就搵人幫我化妝set頭啦，好多嘢都係我自己整。我好多謝TVB栽培咗我14年，喺呢14年我學到好多嘢。呢幾年發生咗好多事，好多挑戰，我曾經想放棄，但多得身邊嘅朋友、家人支持我，仲有好多位前輩同我傾計。好多謝樂小姐、Sandy喺我最迷失嘅時候俾我工作，多謝《是咁的，法官閣下》嘅監製、茜姐，佢搵我嘅時候講過係諗住我嚟寫，希望我冇令你地失望。因為我好似好耐冇拍劇，呢套係我相隔好耐拍嘅劇。今後日子我會重新出發，更加努力，拍更多好嘅劇集。」

梁烈唯憑《是咁的，法官閣下》爆冷奪得最佳男配角。（電視截圖）

唯唯在最後亦不忘多謝一直支持他的太太：「I Love you！如果冇你一直支持我、提醒我，我行唔到宜家。多謝我個女、父母同我嘅好兄弟山聰、卓羲、林峰，多謝你地。」