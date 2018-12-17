Wanna One私生飯追星惹禍？　臨時退機票360多名乘客需重做安檢

日前韓國國民男團Wanna One完成《MAMA》頒獎禮，11位成員姜丹尼爾、邕聖祐、黃旼炫、尹智聖、河成雲、金在奐、朴志訓、朴佑鎭、裴珍映、李大輝和賴冠霖從香港返回韓國。由於是組合解散前，最後一次到訪香港，吸引了大量Wannable（Wanna One粉絲）送機。可是當日Wanna One乘搭的航班延遲足足一小時，原來與私生飯有關？

當天Wanna One原定乘搭下午3時25分的大韓航班，並預計於韓國時間8時正抵達仁川機場，可是當日航班卻延遲了一小時。事後有同一航班的乘客大爆，原來延遲與Wanna One的私生飯有關。有份乘搭該班航機的網民講到，當時他（她）購買了頭等艙座位，上機時只有另一名女乘客，而Wanna One 11人則是臨起飛前才登機。沒想到就在Wanna One上機後，原本已登機的女乘客突然提出有急事，並要求下機及退票。該名網民提到，女乘客在Wanna One登機便開始在機內拍攝成員，懷疑對方是粉絲，成功拍下偶像照片後便離開。

Wanna One完成《MAMA》離開香港，照片可見禁區內都有大量粉絲送機。（網上圖片）

Wanna One私生飯臨時退機票經過：

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由於乘客上機後再下機，為了其他乘客安全，所有人必需再下機作重新全面檢查。當時空務員已向該名私生飯說明清楚，可是她回應「那與我有何關係」，於是全機乘客包括Wanna One在內，也需重新進行登機手續。由於對他人造成嚴重不便，所以網民便把經過上傳，譴責私生飯自私的罪行。後來就有報道指，原來當天退機票的私生飯多達4名，其中更包括中國和香港人。由於一般購買頭等艙機票，能夠獲得全數退款，所以有粉絲就利用這個漏洞，滿足自己追星的欲望。

經過一小時的延誤後，Wanna One抵達韓國時都非常疲累。（網上圖片）

本身是民航機師的立法會議員譚文豪接受傳媒訪問時，指出過往乘客因突發事故需要或被要求下機，最多只是取回自己的行李，但今次要求全部乘客下機再安檢，可能是因為機長顧慮到飛行安全問題，他又批評肇事粉絲濫用乘客要求下機的權利，影響航班運作；另外，有律師認為，雖然肇事粉絲持有登機證和護照，合法進入禁區，但要求下機的行為在刑事上可能干犯遊蕩罪，或在公罪地方內擾亂秩序行為，而民事上也可能受到航空公司和其他乘客追討賠償。正所謂「粉絲行為偶像埋單」，不論對錯與否，粉絲還是要三思而行。