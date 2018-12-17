【罪光燈】失業漢布局殺妻女　利刀自劏小腹假死變真亡

ViuTV節目《罪光燈》，每集都會重溫駭人聽聞的兇案，而新一集內容講述天水圍滅門慘案，亦即是電影《天水圍的夜與霧》的真實版，案中兇手不但殺死妻子及一對孖女，更用刀自斬小腹，訛稱妻子才是兇手，而真兇入院12天後，亦傷重不治，這宗一家四口的滅門慘案，令人感嘆唏噓外，對警方處理家暴的手法，亦惹來不少垢病。

失業漢李柏森殺死妻女後，用刀自劏小腹，更訛稱妻子才是兇手。（網上截圖）

2009年許鞍華電影《天水圍的夜與霧》，根據2004年一宗滅門慘案改編而成，該宗案件始於一段中港婚姻，裝修工人李柏森離婚後，在內地認識年輕13年的妻子金淑英，二人1998年結婚後，同年誕下一對孖女，本來一家四口尚算溫馨，但到了2004年1月金淑英跟兩名女兒成功申請來港，可是在3個月後，一家團聚卻反而變成一家滅門，究竟發生什麼事呢？

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兇手殺死6歲親生孖女，暴行令人髮指。（網上截圖）

女死者是新移民金淑英，因長期受到虐打，提出離婚遇害。（網上截圖）

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原來李柏森在妻子來港前，早已失業超過1年，而新移民妻子來港後，一家人靠綜援過活。失業後的李柏森，情緒愈來愈失控，對妻女隨意打罵，最過份是當妻子半夜拒絕行房時，他即以不准睡覺作為懲罰，要妻子整晚坐在椅子再用風扇吹她頭部，當妻子捱不住睡在地上，李柏森即用凍水淋醒妻子，又試過剪爛妻子的衣服，要她不能離開家門。金淑英長期受到丈夫虐打，但最令她忍無可忍，是懷疑丈夫性侵一對孖女。

2009年電影《天水圍的夜與霧》就是改編自天水圍滅門慘案。（網上截圖）

李柏森多次恐嚇會斬死全家，而被毆打的金淑英，曾向社工求助，又曾到警署報案，但最後均以家庭糾紛處理，原來金淑英落口供時丈夫均在身邊，令她不敢講出真相。金淑英雖然入住庇護中心，但兩女卻在丈夫手上，丈夫更威脅要殺死兩女。最後金淑英返到天水圍的家，即被丈夫殺害，身中10刀，五官盡毀，兩女亦同遭毒手，而李柏森此時報警指妻子殺女後，再用刀斬傷他，其實是故布疑陣，自己用刀斬傷小腹，而警方開頭亦以為殺女兇手是妻子，但天網恢恢，李柏森最終因刀傷過重而不治，而警方在多方搜證後，才揭發李柏森才是真兇。這宗滅門慘案後，社會大眾對警方的處理家暴手法大肆批評，但在中港婚姻矛盾下，兇案亦不停發生。