【美國網紅之最】KOL香檳亂噴都可以爆紅　瘋狂墮落只有一個原因

網絡紅人拍片呃Like，吸引到成千上萬的追隨者，不要以為他們Post的東西很有深度，其實可以是相當無聊，甚至只是做一堆蠢事去引人發笑。Netflix紀錄片《美國網紅之最》，走訪了多位KOL，他們表面瘋狂亂來，實則計算準確，知道新一代最喜歡看什麼，下文為大家揭開這班擁有千萬粉絲的KOL神秘面紗。

基里爾的工作就是到夜店用香檳噴人，而他更會事先張揚會到哪一間夜店。（網上截圖）

節目中介紹到一位攝影師基里爾，他是一位甚受歡迎的網紅，受雇於各間夜店，只要他事先張揚會到哪裡，必定能吸引愛玩愛瘋狂的年輕人，而基里爾會做的事，卻是瘋狂向他們噴射香檳及鮮奶，女客人全身濕透卻毫不介意，甚至揭開上衣，赤裸上身，畫面是瘋狂的糜爛墮落。基里爾表示：「沒人去夜店聽音樂，你去夜店買醉，看能不能上床，你想狂歡，有得回憶，你想要有趣的故事，大家會被我吸引，因為我把這些加進夜生活。」

客人以被基里爾的香檳噴中為榮，幹著瘋狂無聊的事情。（網上截圖）

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年青人樂而忘返，有女客人甚至說基里爾讓他們變得很性感，夜店亦樂於雇用基里爾，他說：「夜店像雇用DJ一樣找上我，我上社交媒體後，就會說我在哪裡，他們付我不錯的錢，展現人生黑暗的角落，大家可能羞於啟齒，但就是這樣，我認為大家喜歡是因為好玩，只是他們不會去做，所以來偷看我創造的小東西。」不過基里爾的影片，總是相當過火，內容亦十分大膽，牽涉到性、墮胎，所以他的IG帳號連續13次被停用，十分誇張。

夜店女客人全身被酒水濕透，但她卻樂在其中。（網上截圖）

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另一位美國網紅喬許，他是一個超級胖子，而且有著一條朝天豎起的辮子，他一直視名媛Paris Hilton為偶像，希望成為網絡紅人，他做過很多蠢事來拍片，包括全身赤裸，在塗滿花生醬的地上滑過，奇裝異服更是他的必然道具，想不到卻令他爆紅起來，甚至終於跟偶像Paris Hilton合作，直播介紹一些日常瑣事，中途插入一些產品介紹，就有270多萬人瀏覽，他還說Y世代最喜歡看他，愈無聊就愈能惹起關注，確是始料未及。