【義不容情】幸運星一幕原來有段故　編劇王莉芝爆韋家輝搞唔掂！

《義不容情》在剛播畢的劇情中，黃日華有一段經典的「摺幸運星」的戲份，故事講述丁有健（黃日華飾）因為要到中東發展3年，倪楚君（劉嘉玲飾）於是摺了一樽幸運星，一粒星能夠保佑他一天，一樽幸運星的數量足已庇護他3年。結果當年掀起一股摺幸運星熱潮，成為一個潮流。

不過這幕戲其實有段故，話說《義不容情》的編劇王莉芝在早幾年接受傳媒訪問的時候說過，在拍攝這幕戲的前一晚凌晨，監製韋家輝在深夜突然來電，原來韋監製為了拍這場戲，親自上陣摺幸運星，但摺了整晚卻只成功了兩、三粒，正在手足無措。幸好，當時王莉芝的家裡剛好有一樽幸運星，於是便割愛借給劇組使用，拿回來時只剩半樽。

就係呢樽幸運星喇！

逐格睇當時劉嘉雲玲點樣送樽幸運星畀黃日華喇！

+ 5 + 4 + 3

其實當年很多編劇、監製都要漏夜度橋或工作，甚至要出動自己私伙道具幫助拍攝，原因只有一個，就是當年TVB正在打仗！這裡說的當然是跟亞視ATV打，當年大家的娛樂都還只集中於電視的時候，TVB正值一個輝煌時期就大家都知，但當時的ATV也有不少好製作，所以TVB並不能鬆懈，於是便造成了全台都相當繃緊的局面。

王莉芝於1988年加入TVB當編劇，近年已經北上內地發展，比較有名的編劇劇集有《覆雨翻雲》和《步步驚心》。