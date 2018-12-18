【兄弟．專訪】監製林志華指收視跌未必係質素下降：以前係奇蹟

《兄弟》今個星期就是結局篇，甚麼臥底、Final Boss都已經浮面，接下來就要看主角如何收拾殘局。其實這部劇集的世界觀比起普通TVB劇算是相當大，由現實世界講到網絡世界，秘密組織、特工等等都有份出現，原來監製林志華就是想製造一種「燒腦」的現像，配合現時網絡的趨勢。

《兄弟》監製林志華已經是TVB的老臣子，由1988年入公司做PA（助理編導），再做編導，於2001年正式升為監製。近年網絡愈來愈發達，對製作劇集的團隊們當然也要跟著時代的步伐。林志華指公司雖然沒有硬性規定，但都想劇集可以開有更多方向，他說：「呢個係大趨勢，亦係時代進步，我喺創造《兄弟》時，我都有試去做，將「燒腦」呢個元素擺喺套劇內面。網絡睇劇好深入，睇佢哋啲評論好似論文咁，唔同以前可能只係睇一次就無得再睇，而家年青人睇電視劇鍾意燒腦，討論吓，我哋要畀啲深度，呢個元素對佢哋更加有趣。」

林志華是一名資深監製，第一部有份PA的劇集是《晉文公傳奇》。（梁碧玲攝）

雖然網絡上有一班喜歡「燒腦」的觀眾，但TVB劇普遍給人的印象就是為家庭客，俗稱「師奶劇」，兩者之間好難取得平衡，林志華也坦承這個事實，不過並不代表沒可能，他說：「《哈利波特》、《魔戒》有啲嘢係好深，嗰啲咪我睇，但我囡囡又睇得好開心，呢啲咪有娛樂性。我都擺好多輕鬆元素落《兄弟》度，緊張刺激一樣有，係有困難去平衡，但唔係做唔到。《星際啟示錄》一定好深，我睇完我都唔明，不過我睇完好開心，嗰滴眼淚一樣掉落嚟。」

話轉回來，《兄弟》其實在演員上的運用都相當大膽，江嘉敏首次登上女一，劉穎鏇首次拍劇（不計客串）做女三，連陳庭欣也鮮有地重戲份，當中都是林志華的一個理念－培育新人，他說：「呢樣嘢我覺得公司都有個方向，係要培養新人，TVB有一個優勝嘅地方係有呢個遠景。呢幾個角色，陳庭欣我喺踩過界有同佢合作，公司同我都覺得佢有潛質，應該要一步一步畀機會佢。江同劉真係共同決定，公司都知道佢哋有發展，亦可以畀觀眾有新鮮感同選擇。我覺得係每套戲加新人，係四贏，對公司、演員、我同觀眾。我哋拍嘅類型咁多，當然需要經驗豐富嘅演員，但有啲都需要有新鮮感演員，尤其網絡而家都興小鮮肉新鮮人，呢個都係公司考慮」亦證明，TVB在新人的安排是有舖排的。

林志華在用人方面相當大膽，《EU超時任務》也是他起用朱千雪做女一，結果相當成功。（梁碧玲攝）

除了新人，林志華亦有一些御用演員，在他2010年打後，他監製的16部劇當中，有10套有王浩信的身影，他卻說一切都是緣份：「呢個世界有嘢有係緣份，我無同公司講王浩信唔開，其實好多套劇我唔係cast佢，但後尾唔知點解轉來轉去安排咗佢。我同佢合作咗真係好耐，大家都有印象，我絕對無權指定用佢㗎哈哈！」不過就有網民指出，劇中Fever一角如果有黃子華飾演會更加完美，狂妄得來有精細一面，但監製卻指浩信另有優點：「每人有各自氣質，子華哥絕對勝任呢類形角色，如果子華出嚟一定有好效果。但浩信都有獨特嘅氣質，多啲書卷味，多啲中產，有一種獨立獨行嘅感覺，同埋時代感好夠。子華哥我都拍過，佢handle絕對有自己處理手法。」

某程度上，黃子華在《絕代雙驕》中飾演的麥提爽，跟Fever的性格相當似。（TVB.com）

作為一個TVB資深編劇，見證過90年代的TVB，當然自己亦親眼見過80年代的輝煌，今時今日的TVB變化好大，最被人說得多的當然是收視暴跌，由以往經常看見的30點，到現在只能在26、27點徘徊。林志華有一種不同的理解，而且也相當合理：「我成日調轉講，以前係一個奇蹟，邊有電視台可以有50點收視 ？以前係一個獨特環境，香港地方細，可以有幾多電視台？慢慢就傾咗去一邊，富者愈富，當個世界只係得香港就會出現呢個情況。而家生活改變咗，以前電視係唯一娛樂，慢慢選擇多咗，唔係我哋質素急速下降，我相信每晚搵娛樂嘅人無減到，不過以前得一部電視機，而家屋企每一個人都有個電子產品，睇乜都得，內地得1.6點視收都拍手掌，3點視收直情開香檳。」的確，時代的轉變亦令TVB無法再上那一個高峰，至於質素有否下降，交由觀眾定奪。