【阿嬌結婚】鍾欣潼戶外舉行註冊儀式　正式嫁賴弘國變醫生夫人

阿嬌和賴弘國今日正式注冊，結為夫婦。

鍾欣潼（阿嬌）與台灣醫生男友賴弘國（Michael）今日（18日）在香港註冊結婚，儀式在尖沙咀海旁舉行。據指兩人希望低調進行，所以只邀請了30多位至親好友見證，在餐廳的戶外場地舉行注冊儀式，餐廳外可以盡覽維港靚景。現場佈置簡約，以白色為主，有鮮花點綴。會場保安嚴密，參加儀式的賓客陸續到場。

現場佈置簡約，阿嬌着上粉紅色Deep V紗裙，同Michael男才女貌。

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儀式在下午近五點開始，到場的包括男家及女家的長輩，英皇老闆楊受成、阿嬌經理人霍汶希、容祖兒、蔡卓妍、鄭希怡、古巨基、關智斌等。兩人宣讀完誓詞後交換結婚戒指，之後更甜蜜錫錫，期間祖兒還大叫：「好嘢！錫多啖，錫唔夠喎。」現場氣氛十分溫馨！兩人錫錫後開始簽紙儀式，楊受成及Michael父親分別任阿嬌及賴弘國的證婚人，一對新人在見證下簽紙。四人合照時，Mani說：「楊生，挨近啲影相啦。」楊生即刻笑說：「我驚Michael嬲呀。」一眾英皇藝人齊齊起哄同阿嬌講：「我唔捨得你嫁呀！」阿嬌還擊：「我好想你哋嫁呀！」祖兒再說：「嫁出去嘅水等如潑出去嘅女。」心水清的阿Sa就即刻篤爆，「係咪講錯嘢呀？好似係嫁出去嘅女等如潑出去嘅水喎。」全場即刻大笑。

一對新人大方咀嘴，好Sweet呀！

楊受成及Michael爸爸擔任證婚人。

儀式完成後，一對新人與在場親友影大合照。眾人之後移師室內向長輩斟茶，阿嬌與老公Michael首先跪地向老闆楊受成斟茶，並由祖兒客串「大妗姐」，飲過茶後，老闆就向賴弘國「訓話」：「你要好好對她（阿嬌），不好的話你就不要來香港。」十分搞笑。

阿嬌與Michael跪地向楊受成斟茶。

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好友關智斌更上載阿嬌的行禮片，身穿粉紅色露背紗裙的阿嬌，捧住花球，與西裝骨骨的賴弘國步出露天場地，一對新人在一眾親友的見證下，正式結為夫婦！恭喜恭喜！

Kenny上載阿嬌的行禮片，新娘子好靚呀！（IG截圖）