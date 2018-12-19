張衛健回應《大帥哥》一個獎都冇：印象中我冇得過任何演戲獎項

張衛健（Dicky）昨晚（18日）到將軍澳電視城參與《阿姐有乜未見過》錄影，他透露是應「阿公」蘇永康之邀撐場：「事緣他一個月前找我，當時我說要度期，到日前我去支持楊秀惠的店開幕，活動後就收到電話了，他問『還要度期嗎？』我聽到就怯怯地答應了！想不到他還補一句說『不要遲到，大家知道你不用梳頭。』我想今晚只要來交人便可。」

張衛健特別抽時間支持好兄弟蘇永康。（葉志明攝）

提到阿公擔任主持，Dicky笑言：「我對他主持有信心，畢竟我結婚時也是由他主持，至今還是婚姻美滿，證明阿姐沒有找錯人。但阿姐出名要求高，剛剛他在化妝間吞口水又舔唇，證明他有點緊張！」

張衛健大爆蘇永康對主持感緊張。（葉志明攝）

Dicky主演的《大帥哥》在《萬千星輝頒獎典禮》中失落獎項，沒有任何收獲，一班演員洪永城、蔡思貝與楊秀惠都表態支持他，Dicky表示：「明白他們沒獎會感到失落，首先我要恭喜馬德鐘，我經常在附近泳池看到他，好長的一雙腿！我是一心演好自己角色，印象中我沒得過任何演戲上的獎項，只要得到觀眾的心，即使角色渺小也不要虛度，即使戲份少也不要hea做便可。」

張衛健並不在意劇集未得到獎項認可。（葉志明攝）