瘋傳小孩生父係內地富豪孫東海　張栢芝跳出來回應：假的

38歲張栢芝11月底被傳出秘密在港生下第3胎，當大家在猜測之際時，她就在17日透過工作室發出聲明，證實「小王子满月了」，自己亦透過社交網站上貼一家四口照寫上「My Love」，感謝外界的祝福同關心。不過，對於小孩生父身分始終是個謎，最近除了傳出可能是65歲的新加坡富豪之外，近日卻盛傳同內地富商孫東海有關。面對外界愈傳愈烈 ，張栢芝亦終於透過工作室開口澄清「假的」，令事件告一段落。

張栢芝生下第三胎，外界一直對小孩生父進行猜測。（視覺中國）

50歲的內地富豪孫東海涉足的生意甚廣，除了房地產﹑時裝之外，還成立了一間娛樂公司，投資了唔少劇集同電影，亦不時被爆同女明星傳緋聞，就好似李小冉﹑殷桃，一直有「女星殺手」的稱號。就在2015年他被傳同張栢芝熱戀，當時更有指男方在北京機場的附近，豪砸6000萬人民幣（約6800多萬港元）買了一棟別墅給張栢芝，更被媒體影捕捉到二人一同出門的畫面，可見二人關係不簡單。另外，更有指孫東海同謝賢﹑謝霆鋒是好朋友關係，兩家人一直有來往，雖然目前對孩子生父的身份仍是不得而知，但似乎離不開是有頭有面的富商啊！

張栢芝貼一家四口相片。（網上圖片）

張栢芝透過工作室澄清小孩生父不是孫東海。（網上圖）

面對外界對於孩子生父的身份不斷猜測，張栢芝亦難忍跳出來透過工作室作出回應，上貼一則「張栢芝第三胎生父疑曝光，係「隱形富豪」相差12歲」的新聞，簡單明瞭表示：「假的」，短短兩個字交代一切封著外界的嘴巴。事後該則貼圖就遭到刪除，只留下「假的」二字，未知是甚麼原因要如此做，但已經遭網友Cap圖，亦一直廣受討論。

張栢芝目前已坐完月。（視覺中國）