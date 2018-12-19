《先熱情地打掃吧》金裕貞鏡頭前展現男友力　幕後拗手瓜KO尹鈞相

韓國JTBC電視劇《先熱情地打掃吧》主角金裕貞（飾演吉五雪）、尹鈞相（飾演張善潔）和宋再臨（飾演崔君）正式展開三角戀，率先表白的宋再臨和不少韓劇男主角一樣，對金裕貞呵護備至，而個性較內斂的尹鈞相雖然在昨晚（18日）播出的第八集向金裕貞表白，不過兩人無論在鏡頭內外，金裕貞似乎比尹鈞相更具「男友力」喔！

在第八集中，尹鈞相的秘書請病假，因此由金裕貞暫代秘書一職，不過有客戶要求尹鈞相到人多擠逼的機場見面，於是金裕貞護送有嚴重潔癖的尹鈞相到機場。儘管金裕貞為尹鈞相開路，和旅客保持一定距離，仍逃不過迎面遇上大型旅行團，令尹鈞相出現過呼吸症狀，金裕貞馬上打開紅色雨傘保護尹鈞相，男方才能稍稍鬆一口氣，兩人之間彌漫曖昧氣氛。

尹鈞相為了見客戶而到機場，卻因為面對龐大旅行團而產生過呼吸症狀。（網上圖片）

此時，金裕貞打開雨傘保護尹鈞相，展示不遜色於男性的男友力！（網上圖片）

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JTBC在第八集播畢後，公開這場「紅傘之戀」的幕後花絮。與鏡頭前的戀愛氣氛不同，尹鈞相和金裕貞在鏡頭後，更像關係親近的兄妹。兩人除了為這場重頭戲綵排外，還大玩「拗手瓜」，雖然尹鈞相體態強壯，竟「爆冷」不敵弱質纖纖的金裕貞，可見金裕貞和不少男性一樣體貼和具力量。不過，今次「拗手瓜」對決也不排除是尹鈞相讓賽，所以才能讓金裕貞大獲全勝。

在花絮中，尹鈞相和金裕貞關係融洽，在鏡頭後不時打鬧。（影片截圖）

尹鈞相和金裕貞大玩「拗手瓜」，沒想到竟然由金裕貞勝出！（影片截圖）

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此外，尹鈞相在第八集尾聲向金裕貞表白，而金裕貞也向宋再臨表明「有暗戀的人」，但尹鈞相和金裕貞的戀情能否順利展開呢？各位劇迷就要留意下星期一播出的《先熱情地打掃吧》，而劇集播出後四小時，劇迷可在黃Viu欣賞中文字幕版本。

究竟尹鈞相和金裕貞能否順利談戀愛呢？（影片截圖）