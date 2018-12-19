【軒仔與他的產地】張敬軒親帶觀眾上廣州　回顧歌唱生涯飽受挫折

張敬軒趁今年入行十五年，與TVB合作拍攝特輯《軒仔與他的產地》，帶領觀眾回到自己出生並成長的家鄉──廣州，尋找昔日足跡。與大多數人一樣，軒仔成名前飽受各種挫折，出道之路未像外界想像的順遂，但他以積極的態度面對各種困境，才有了今時今日的成績。

軒仔會將最真一面在節目中呈現給大家！（網上截圖）

《軒仔與他的產地》會拍攝軒仔的童年舊居、學校以及他成長的地方。而軒仔早前亦在IG透露：「今日故地重遊，才發現單位的鐵門和木門自我出生到現在都沒有更換過。在這一房一廳的小單位內，記錄著我的出生和成長，縱然鐵門長滿鐵鏽，玻璃窗亦已蒙上厚厚的一層灰，只是在記憶之中的那些關於成長的點滴卻從來未曾褪色。」

這個單位就是軒仔長大的地方。（IG圖片）

據知，軒仔1981年，在這間小單位中出生。他自小受到家裡濃厚音樂氣氛所影響，4歲就開始接受京劇和樂器（鋼琴和小提琴）訓練，由於學習音樂的更份極高，被譽為音樂天才。中學時期，他年僅17歲的他曾拿着3萬元，和一間由香港人開的公司簽了唱片合同。然而，簽約一周後，騙子一走了之。在被騙的打擊下，他決定退居幕後，並擔任錄音棚的學徒，並憑著營銷頭腦升任為音頻製作部主管。可惜，正當事業有起色之際，公司因經營困難又突然倒閉。後來，決定自資出唱片的軒仔最終有了簽約唱片公司的機會，並開始來港發展。他一出道就橫掃多個新人獎，但之後他的唱片銷量並不佳，演藝生涯跌至低谷。

在廣州擔任音訊工程師，因為製作重音樂設計時經常側頭用耳筒聽音效，對其中一隻耳朵的聽力有所耗損，因此左耳聽力只剩餘20% 。後來好轉，沒再惡化。（IG圖片）

軒仔今時今日的成就得來不易！（IG圖片）

節目更會提到他曾試過冇工作冇收入，僅靠食「生命麵包」過日子，亦放下身段到TVB做節目主持，當時他認識了閨蜜胡蓓蔚，二人不但是結拜姊弟，在軒仔之後人生的每段低谷，都是胡蓓蔚陪住他走過的。這種種經歷，只是軒仔早期的一部分而已，之後的他又經歷事業再見起色、生意虧損數百萬元、唱簽唱片公司以及成為四台頒獎禮的大贏家等等。到底軒仔是如何面對失敗又再讓自己的歌唱事業再創高峰？下月6日播出的《軒仔與他的產地》除了會一一解答外，亦希望拍攝歌手背後的辛酸及挫折，如何努力堅持成就今天的成績，從而希望能帶出正面的信息給觀眾。

有邊個記得軒仔做過TVB8主持？

點撃下圖睇軒仔舊相！