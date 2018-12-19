【走進世界各式天牢】挪威重犯率全球最低　豪華監獄究竟有幾勁？

監獄是囚禁罪犯的地方，主要用來限制罪犯的人身自由和物質生活，使其感到痛苦。不過監獄亦有更生功能，在囚期間令罪犯的心態有所轉變，並培養出遵紀守法的思想，情況就好似位於挪威的哈爾登最高戒備監獄（Halden Prison）一樣。

相信大家都聽過在挪威坐監特別舒服，設備完善之餘，囚犯有屬於自己的獨立房間和廁所，但究竟這一個另類的監獄究竟如何運作？裡面的設施是否真的應有盡有？Netflix的節目《走進世界各式天牢》（Inside the World's Toughest Prisons）中，就能解答大家的疑問。

（影片截圖）

節目由Raphael Rowe擔任主持，他是一位調查記者，曾在英國被誤判殺人罪，而被判終身監禁，不得假釋，經過12年才能沉冤得雪。他現時周遊各地，前往全球一些最難頂的監獄，將深入最真實的監獄生活呈現觀眾眼前。其中一集，Raphael前往挪威的哈爾登最高戒備監獄，並在監獄內生活一星期。

哈爾登監獄關押了殺人犯、強姦犯、毒販等犯了嚴重罪行的犯人，不過環境舒適得令人驚訝，有不少媒體都稱這個監獄為「五星級監獄」。當Raphael發現獨立囚室內竟然有獨立廁所、電視、冰箱、衣櫃和窗口，而感到非常驚訝。當看到獄警跟囚犯坐在沙發上聊天時，Raphael直言：「他們（囚犯）犯下的罪行不是最重要，而是背後的動機和原因。透過對話才能觀察及了解到囚犯在態度上可有改變，這稱之為動態安全。」

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在監獄內，囚犯除了按時作息和用餐，他們能夠根據個人喜好來參加不同課程，可以選擇讀書或者工作。聽起上來，好像跟一般的監獄沒有什麼大分別。究竟有什麼原因，令哈爾登監獄成為「五星級監獄」？答案就是模擬常規生活。

剛才提過，每個囚犯都擁有獨立房間和廁所，每天亦按時上課和工作。他們所賺取到金錢後，能夠在監獄的超級市場中購物。你說得出的日常用品、食物、調味料、乾糧等，超級市場裡都一應俱存，不過當然沒有酒供應。另外，囚犯能夠在服刑期間學習實用技能，令他們出獄後容易找到工作。例如監獄會聘請專業人士教囚犯修理汽車，在工場中囚犯能操作高科技工具和設備，監獄內更設有Band房供修讀音樂的囚犯使用。有受訪的囚犯坦言這個監獄令自己有所改變：「這裡給予我其他監獄沒有的機會，非常重視教育，努力讓我在監獄的日子過得有意義。」

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據外國傳媒報道指，哈爾登監獄由2010年落成，花了十年及動用了2.52億美元（約20億港元）搭建而成，每年每名囚犯的成本更高達12萬元，而這件事在社會上備受爭議。有受訪的囚犯坦言明白社會上的聲音，不過就算設施有多完善或舒適，他們仍然都是被關在監獄內，自由仍然受到限制。而獄警Maria則認為他們需要以身作則：「他們（囚犯）對待其他人應有的態度，反映了他們在外面應有的行為。如果只有懲罰而不是更生，這樣只會惡性循環。」

正如常態原則（Normality Principle），這個概念就是把人當作禽獸，就會創造禽獸，要是用尊嚴和尊重對待囚犯，連最強硬的罪犯，都可能會變成守法的人。其實要去懲罰囚犯不是一件困難的事，但最大的挑戰是改變罪犯的心態，對自己的行為負上責任。而哈爾登監獄的另類做法，亦有明顯的作用，因為近年來挪威的重犯率是全球最低。