【開心速遞】張景淳登場一周年　「龔水」感情反覆怕觀眾棄劇

張景淳（Stanley）今日（19日）與《愛回家之開心速遞》幾位演員到長者中心與一班老人家大玩遊戲及送聖誔禮物，提早做冬過聖誕。



劉丹、單立文、張景淳（Stanley）、呂慧儀等一眾《愛回家之開心速遞》的演員今日（19日）到長者中心送暖。（梁碧玲攝）

Stanley在《開心速遞》中因「龔燁」一角表現亮眼，日前獲網民票選為「民選最佳男配角」以及「民選飛躍男藝員」，他與呂慧儀飾的熊若水更非常受網民喜愛，「龔水CP」更齊齊被捧做「民選最佳戲劇拍檔」，他稱非常感謝網民對他的支持：「好開心，都叫做第一次攞演戲上受觀眾認可嘅獎項，每一票都係觀眾自己投，感受到有幾多人鍾意自己，而好似觀眾真係睇到自己！」

「龔水CP」一直深受劇迷喜愛。（梁碧玲攝）

雖然在民選電視大獎上得到多個獎項備受網民愛戴，但Stanley卻未有在《萬千星輝頒獎典禮》上獲得提名，會否替自己覺得感到可惜？他笑稱：「我係上年12月18日正式做第一集（第215集），而家基本上係一週年，所以對好多人嚟講呢個角色仲好新，依家首先要畀觀眾去感受，然後公司再慢慢注意到其實呢個角色都幾受歡迎。」短短一年已經有很好的反應，有沒有信心下年能真正踏上《萬千星輝頒獎典禮》？「希望啦，自己有份都會好開心，我都會以呢個為我嘅目標！」

Stanley笑稱自己喜歡留長頭髮，但正好合龔燁這個衰格「賤精先生」的形象，所以短期內不會轉髮型。（梁碧玲攝）

「龔水CP」感情線反反覆覆，他笑說明白網民看到又愛又恨：「我好擔心佢哋會真心想放棄！我有陣時想（龔燁同熊若水）快啲一齊，但寫寫吓我又會發現原來唔一齊佢會有更多故事喺中間，可能係觀眾嘅角度佢哋只係想一齊，但係忽略咗中間原來唔一齊嘅時候會引伸更多問題而變成一個故事。」



Stanley今年的表現出色，大家都有目共睹，希望下年能在《萬千星輝頒獎典禮》上見到他！（梁碧玲攝）