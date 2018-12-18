【開心速遞】大小姐送水輝未分手　但殘酷現實如何拔走心中刺？

龍力蓮同宋瑞輝，一個是接龍集團的大小姐，一個是月入不足二萬的低級職員，原本是天與地的懸殊身份，二人衝破世俗界限在一起，以小蓮和輝輝的身份交往，成為最入屋的CP。但這終究還是一場「禁忌之戀」，還是要面對現實。

大小姐和送水輝原本開開心心迎接聖誕。(影片截圖)

聖誕節快到，輝輝特意買了一棵價值千元的塑膠聖誕樹，佈置「覓雪琴室」，他跟小蓮說：「如果我哋每年聖誕都拎出嚟用，千零蚊可以擺超過十年，除返開，一年都係百零蚊左右。」而小蓮亦買了一個焗爐給輝輝，焗他最拿手的梳乎厘，更學識他的精打細算，大讚一個焗爐可以用十年，非常實惠，輝輝聞言笑說：「你唔係諗住呢十年都食我整畀你嘅梳乎厘呀嘛？」小蓮甜笑：「我諗住唔止食十年㗎。」這是一個平常家庭的幸福畫面。但「平常」對於他們來說，是偷來的。

+ 9 + 8 + 7

「我諗住唔止食十年㗎。」語音未落，但不要說十年，聖誕節都未到，命運就為小蓮和輝輝安排一場衝擊。富家子Jacky對大小姐展開熱烈的追求，因為他的家族生意對接龍集團有利，爸爸龍敢威有意撮合二人，更因此將哈爾濱項目交回給大小姐。大小姐背負著舅父KC和細佬Terry的命運，如果大房失勢，下場恐怕是被二房蹂躪，所以大小姐一定要爭奪繼承人之位，因此，無論她對Jacky 有多反感，都要配合爸爸的期望，討好Jacky。

Jacky 家族生意有利接龍發展，所以大龍生好希望可以撮合大小姐和Jacky。（影片截圖）

送水輝為送一份得體的聖誕禮物給大小姐，日夜兼職賺錢。他兼職幫人泊車，怕賺少了小費，連廁所都不去。送水輝巧遇陪Jacky 出席宴會的大小姐，Jacky 揸著林寶堅尼，接載自己的女朋友，而大小姐一身名貴晚裝，更帶著他所送的三千萬鑽飾，Jacky 又隨手要給了一千元貼士給送水輝。此時，在另一個男人面前，送水輝終於知道跟大小姐的距離有多遠。

為了給大小姐買聖誕禮物，送水輝日夜兼職賺錢。（影片截圖）

+ 2

「我同你一齊，開始已經知道係無將來，你係龍家大小姐，唔係小蓮，唔通你一世喺呢個『覓雪琴室』咩？」回到覓雪琴室，送水輝對大小姐說：「我同你都經歷過婚姻失敗，應該都好清楚明白，緣聚緣散，其實好正常啫。」送水輝更用堅定的眼神，對大小姐說：「如果你將來結婚，我一定會結婚你。」

送水輝的祝福，非常催淚。（影片截圖）

還好，送水輝不是提出分手，即使明知道沒有將來，他說：「我們唔好諗聽日，過得一日得一日。」雖然大小姐和送水輝，選擇以小蓮和輝輝的身份繼續在一起，但經歷過這次的Jacky 事件之後，更令他們認清，小蓮和輝輝沒有將來，在接下來的劇情，恐怕還有更多難關要面對。

大小姐和送水輝背向對方流淚。（影片截圖）