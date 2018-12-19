【劉德華演唱會】陳玉蓮撐華仔紅館騷　楊過小龍女相隔八年合體

劉德華《My Love Andy Lau劉德華World Tour》一連20場聖誕跨年演唱會上周六（15日）在香港紅館開跑，首場有華仔太太朱麗倩和囡囡劉向蕙罕有現身撐場，成為當晚亮點之一。華仔的圈中好友連日來相繼到現場支持華仔，繼汪明荃、羅家英、苗僑偉、黃日華、李克勤、盧淑儀、林嘉欣和莫文蔚等之外，昨晚（18日）就有「小龍女」陳玉蓮捧場，令全場粉絲大感驚喜！

華仔的紅館演唱會連日來有不少圈中好友到場支持，星光熠熠。

華仔與蓮妹1983年合作拍攝金庸的經典作品《神鵰俠侶》，兩人分別飾演楊過及小龍女，雖然這部劇多年來翻拍過很多次，但華仔和蓮妹始終還是很多觀眾心中最經典的「神雕俠侶」。這對螢幕情侶相隔八年再度合體，兩人在開場前先在後台來個熊抱打氣。當年華仔慶祝入行30周年，蓮妹曾以壓軸嘉賓身份亮相尾場演唱會，兩人在台上合唱《情義倆心堅》。雖然這晚蓮妹沒有上台，但她就說：「有點擔心、緊張，但他真的很努力，從以前認識他到現在也一樣；最喜歡〈一起走過的日子〉，這十年來在山區探訪，也把這首歌收錄在電話，所以今晚聽到他唱有些感動。」

華仔和蓮妹相隔八年再合體，這對經典神雕俠侶依然默契十足。

華仔這晚還在台上演繹《如果我有事》：「之前不少友好藝人在網上留言點唱，所以破例唱出滿足大家。」唱完這首歌後，華仔連續道出3次「我唔會有事」，台下觀眾以掌聲為他打氣，更有fans大叫：「你記住呀！」華仔笑笑回應：「我老婆都未咁樣同我講野呀！」

華仔開騷，當然一呼百應！

台上精彩之餘，其實一班來欣賞演唱會的藝人在後台一樣開心。顏卓靈更變身導賞員帶大家參觀後台的花海，她還別出心裁地送上果籃給華仔，相當有心思。

身為小Fans的顏卓靈在後台玩得好開心。

至於曾與華仔合作拍戲的的周秀娜就表示：「真係覺得好光宗耀祖，我要以戲中女朋友身份同Andy講句我愛你！聽到〈一起走過的日子〉，我就諗番起戲中同佢一齊的經歷⋯⋯希望大家唔好打我！哈哈！」

周秀娜當然都有撐「男朋友」華仔場。