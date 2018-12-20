【兄弟】劇情牽涉羅富齊家族　控制全球金融主宰世界戰爭勝敗

無綫熱播中的劇集《兄弟》，劇中有暗網、騎士會等神秘組織，講到他們神通廣大，勢力滲入到各國軍政商界，而騎士會正是取材自神秘的共濟會，傳說這個組織背後操縱著世界運作，講到尾其實都係一個錢字，皆因傳說共濟會由13個富可敵國的家族組成，而《兄弟》劇中提到的羅夫家族，就是世界著名的羅富齊家族，下文為大家揭開這個家族的神秘面紗。

劇中楊明提到的羅夫家族，就是取材自羅富齊家族，有傳是共濟會13個家族之一。（網上截圖）

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《兄弟》近日劇情講到王浩信不但加入了騎士會，而且為歐洲羅夫家族工作，原來這正是取材於共濟會13個家族之一的羅富齊家族(Rothschild)，傳說這個家族擁有50兆美元的資產，但連每年計算世界富豪身家的《福布斯》雜誌，也坦言這個家族的資產難以計算，加上羅富齊家族的公司並無上市，所以最後只能估計該家族富可敵國，而且暗中操控著世界金融經濟。

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從古至今，戰爭背後牽涉到龐大的軍費，而操縱這些資金，基本等於主宰了戰爭的勝負。世居德國法蘭克福的猶太商人麥爾．羅富齊，就是讓家族走向國際的人，他本是經營古董及古錢幣買賣生意，其後在法蘭克福開設銀行，五名兒子除了長子鎮守法蘭克福，其他均送往世界各地，分別是倫敦、巴黎、拿坡里及維也納，在各地開設銀行，成為一間跨國金融企業外，更跟軍政界建立牢不可破的關係，尤其是每當爆發戰爭，羅富齊家族會借出軍費，戰勝國固然需要還錢，而羅富齊家族在戰敗國身上，同樣獲得礦業、鋼鐵業的特許權，加上開辦的銀行及證券公司，隨即控制了不少國家的經濟。

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羅富齊家族至今仍影響全球經濟，估計家族資產達50兆美元。（網上截圖）

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傳說羅富齊家族是共濟會13個家族之一，更有陰謀論指世界的戰事，不少是受到羅富齊家族的掌控，甚至晚清時期的「鴉片戰爭」，當時出口鴉片的英國東印度公司，背後的股東正是羅富齊家族。神秘而富有的羅富齊家族，為了保持族人血統純正，更鼓勵近親通婚，例如堂兄娶堂妹，叔叔跟侄女結婚，麥爾．羅富齊就娶了他的堂妹，兒子納森則娶了表妹，直至20世紀才改變了近親通婚的傳統。