【有片】網紅楊家成教英文酒店名正確發音　原來好多人讀錯晒

網紅楊家成經常拍片教授大家英文正確讀音，如果正正經經咁講，當然悶到爆燈，而楊家成卻用搞笑詼諧手法，吸引大家睇片學英文，令他的教學短片甚受歡迎，最新製作是世界著名酒店的正確讀法，Marriott、WESTIN、Sheraton、Le MERIDIEN究竟點讀？下文自有分解。

以下是精華版：

英文老師楊家成，不時製作教學短片，讓大家可以輕鬆學英文發音，而且他的教學非常貼地親民，好像出國如何點餐、名牌子的正確讀法等，對不少人來說也是相當實用，最新的作品就是教授世界著名酒店的發音，糾正大家亂拼音而讀成的港式英文，以後出國旅行就不用怕出醜，貽笑大方。

【兄弟】劇情牽涉羅富齊家族 控制全球金融主宰世界戰爭勝敗

網紅楊家成教大家世界著名酒店正確讀音，以後出埠就唔怕出醜。（網上截圖）

+ 12 + 11 + 10

【大帥哥】10個靚仔軍閥全部有頭髮 劉德華都係排第2位？

以楊家成的教學習慣，當然是繼續古靈精怪，先是教讀Marriott(萬豪)，還加上了孖寶兄弟的短片。到講WESTIN(威斯汀)，原來以前酒店是喚Western，但欠缺夢幻感覺才改成現有的名字。之後仲有一系列的酒店名，大家都一定見過晒，但就未必識得讀晒，楊家成這條教學短片，肯定讓大家增長知識。

以下是完整版本：

【寰宇論性愛】日人妻慾求不滿背夫當娼 拒跟丈夫行房卻有男朋友