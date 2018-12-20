JW再度缺席新城勁爆頒獎禮：當然是以演唱會為先！

歌手JW（王灝兒）今日（20日）到荃灣出席《慈善星輝仁濟夜》記者會，她正積極籌備月底首次在澳門舉行的演唱會，因此最近處於戰鬥狀態：「我覺得演唱會準備得好好，歌曲、戰衣方面都是今年初紅館演唱會的一個重溫，希望能夠比1月時做得更好，不過早排重試歌衫，有點卡住了，發現原來自己都增了不少磅，幸好努力減肥下已回復狀態。」

JW曾為戰衣煩惱，幸好趕及在騷前恢復狀態。（葉志明攝）

JW澳門演唱會將於12月29日舉行，與《新城勁爆頒獎禮》撞期而未能參與，去年傳出她因不滿未受尊重而缺席，問會否擔心影響年底成績表？她表示：「當然是需要專注在演唱會上，我覺得唔緊要，年底仲有好多其他頒獎禮，可以見到不同朋友，最重要是專注在音樂上，令澳門的朋友能感受到。」滿意今年成績嗎？「除了登上紅館外，今年推出了三首歌，都是不同的曲風，很期待接下來一年可以繼續嘗試不同的音樂。」

JW首個澳門演唱會將於29日舉行，與《新城勁爆頒獎禮》撞到正。（網上圖片）

今年聖誕節將忙個不停，問會否冷落了身邊人？JW笑說：「除了澳門演唱會外亦接了很多工作，幸好排舞等工作都在上午，晚上仍有時間陪大家，身邊朋友當然沒有投訴，大家都很樂意遷就我的時間。」

JW指聖誕節好忙，但仍會抽時間陪身邊好友。（葉志明攝）